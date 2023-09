Max Kofler (Ducati) lo sabe: "Faltan sensaciones y velocidad".

La cita del Campeonato del Mundo de Supersport 2023 en MotorLand Aragón ha terminado con decepción para Max Kofler y sin entrar en los puntos. El piloto de Ducati se da cuenta de que todos sus esfuerzos hasta ahora no han conducido al objetivo.

Max Kofler echa la vista atrás a un Campeonato del Mundo de Supersport 2023 bastante desalentador. Su único final en los puntos se remonta a la segunda carrera en Imola, en la que 14 (!) de los 30 participantes no puntuaron. Entonces, el austriaco sumó esos cuatro puntos con los que viajó de ida y vuelta a MotorLand Aragón.

El piloto de Ducati en el Team Giugliano D34G se clasificó 21º en parrilla en la Superpole y terminó 21º y 20º en las dos carreras. "Al final el fin de semana ha sido muy parecido al de Magny-Cours, ya que me ha costado encontrar la velocidad en pista", admitió el piloto de 23 años tras el fin de semana. "La segunda carrera fue un poco mejor por los tiempos, también por el ritmo, y pude volver a luchar con los demás, pero todavía no es lo que espero y donde quiero estar. No importa lo que hagamos e intentemos con la moto, le falta feeling y velocidad."

Como Kofler está compitiendo en la WorldSSP Challenge, la temporada termina para él el próximo fin de semana en Portugal. El 36º del Campeonato del Mundo espera un final conciliador. "Tenemos que juntar nuestras cabezas para dar un paso adelante en Portimão y terminar la temporada con un buen resultado. El año pasado fue uno de mis mejores fines de semana. Espero poder repetirlo. Puede que el nudo se afloje allí", Kofler no pierde la esperanza.

El jefe del equipo, Davide Giugliano, él mismo un antiguo piloto con altibajos, se muestra comprensivo. "En cuanto a Max, el principio del fin de semana no fue el mejor, luego dimos algunos pasos adelante. Todavía está luchando un poco, pero vamos a seguir haciendo todo lo posible para terminar la temporada lo mejor posible", prometió el italiano.