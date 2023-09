Max Kofler (Ducati) le sait : "Il manque du feeling et de la vitesse".

Max Kofler jette un regard sur un championnat du monde Supersport 2023 plutôt triste. Son seul score reste la deuxième course à Imola, où 14 ( !) des 30 participants n'ont pas été classés. A l'époque, l'Autrichien avait obtenu les quatre points avec lesquels il s'était rendu au MotorLand Aragón.

Le pilote Ducati du team Giugliano D34G s'est qualifié en 21e position sur la grille de départ lors de la superpole et a terminé les deux courses en 21e et 20e position. "Finalement, le week-end a été très similaire à Magny-Cours, car j'ai eu du mal à trouver la vitesse sur la piste", a admis le pilote de 23 ans après le week-end. "La deuxième course a été un peu meilleure en termes de temps, de rythme aussi, et j'ai pu me battre à nouveau avec d'autres, mais ce n'est pas encore ce que j'attends et là où je veux être. Peu importe ce que nous faisons et essayons avec la moto, il manque le feeling et la vitesse".

Comme Kofler participe au WorldSSP-Challenge, la saison se termine pour lui le week-end prochain au Portugal. Le 36e du championnat du monde espère terminer en beauté. "Nous devons nous mettre la tête à l'envers pour faire un pas en avant à Portimão et terminer la saison sur un bon résultat. L'année dernière, c'était l'un de mes meilleurs week-ends. J'espère pouvoir continuer sur cette lancée. Peut-être que le nœud se dénouera là-bas", dit Kofler sans perdre espoir.

Le chef d'équipe Davide Giugliano, lui-même ancien pilote de course avec des hauts et des bas, se montre compréhensif. "En ce qui concerne Max, le début du week-end n'a pas été le meilleur, puis nous avons fait quelques pas en avant. Il a encore un peu de mal, mais nous continuerons à faire de notre mieux pour terminer la saison de la meilleure façon possible", a promis l'Italien.