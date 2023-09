Max Kofler (Ducati): "Mancano feeling e velocità".

L'incontro del Campionato Mondiale Supersport 2023 al MotorLand Aragón si è concluso con una delusione per Max Kofler e senza un posto nei punti. Il pilota della Ducati si rende conto che tutti i suoi sforzi finora non hanno portato all'obiettivo.

Max Kofler guarda indietro a un Campionato del Mondo Supersport 2023 piuttosto desolante. Il suo unico piazzamento a punti rimane la seconda gara di Imola, quando 14 (!) dei 30 partecipanti non sono andati a punti. In quell'occasione, l'austriaco ha ottenuto quei quattro punti con cui ha viaggiato da e verso il MotorLand Aragón.

Il pilota Ducati del Giugliano Team D34G si è qualificato 21° in griglia in Superpole e ha concluso 21° e 20° nelle due gare. "Alla fine il weekend è stato molto simile a quello di Magny-Cours: ho faticato a trovare la velocità in pista", ha ammesso il 23enne dopo il fine settimana. "La seconda gara è andata un po' meglio dal punto di vista dei tempi, anche del ritmo, e ho potuto lottare di nuovo con gli altri, ma non è ancora quello che mi aspetto e dove voglio essere. A prescindere da ciò che facciamo e proviamo con la moto, mancano feeling e velocità".

Poiché Kofler sta partecipando al WorldSSP Challenge, la stagione per lui si concluderà il prossimo fine settimana in Portogallo. Il 36° Campione del Mondo spera in un finale conciliante. "Dobbiamo mettere insieme le nostre teste per fare un passo avanti a Portimão e concludere la stagione con un buon risultato. L'anno scorso è stato uno dei miei migliori weekend. Spero di poterlo ripetere. Forse il nodo si scioglierà lì", non perde la speranza Kofler.

Il capo squadra Davide Giugliano, anch'egli ex pilota con alti e bassi, è comprensivo. "Per quanto riguarda Max, l'inizio del weekend non è stato dei migliori, poi abbiamo fatto qualche passo avanti. Sta ancora faticando un po', ma continueremo a fare del nostro meglio per finire la stagione nel miglior modo possibile", ha promesso l'italiano.