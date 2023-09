Max Kofler (Ducati) sabe: "Faltam sensações e velocidade".

A reunião do Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 no MotorLand Aragón terminou em desilusão para Max Kofler e sem um lugar nos pontos. O piloto da Ducati apercebe-se de que todos os seus esforços até agora não conduziram ao objetivo.

Max Kofler faz o balanço de um Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 bastante sombrio. O seu único final por pontos continua a ser a segunda corrida em Imola, quando 14 (!) dos 30 participantes não conseguiram pontuar. Na altura, o austríaco marcou os quatro pontos com que viajou de e para o MotorLand Aragón.

O piloto da Ducati Team D34G da Giugliano qualificou-se na 21ª posição da grelha na Superpole e terminou em 21º e 20º nas duas corridas. "No final, o fim de semana foi muito semelhante ao de Magny-Cours, pois tive dificuldades em encontrar a velocidade em pista", admitiu o jovem de 23 anos após o fim de semana. "A segunda corrida foi um pouco melhor em termos de tempos, também em termos de ritmo, e pude lutar com os outros novamente, mas ainda não é o que eu esperava e onde quero estar. Não importa o que façamos e tentemos com a mota, falta-lhe sensibilidade e velocidade."

Como Kofler está a competir no WorldSSP Challenge, a época termina para ele no próximo fim de semana em Portugal. O 36º do Campeonato do Mundo espera um final conciliatório. "Temos de nos concentrar para dar um passo em frente em Portimão e terminar a época com um bom resultado. O ano passado foi um dos meus melhores fins-de-semana. Espero poder dar seguimento a isso. Talvez o nó seja desatado lá", Kofler não perde a esperança.

O chefe de equipa Davide Giugliano, ele próprio um antigo piloto com altos e baixos, é compreensivo. "Quanto ao Max, o início do fim de semana não foi o melhor, mas depois demos alguns passos em frente. Ele ainda está a lutar um pouco, mas vamos continuar a fazer o nosso melhor para terminar a época da melhor forma possível", prometeu o italiano.