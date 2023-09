Nicolò Bulega (Ducati) tiene en su mano el título de la SSP

Teóricamente, Nicolò Bulega podría haber ganado ya el Campeonato del Mundo de Supersport en Aragón, pero para ello el piloto de 24 años tendría que haber sumado 40 puntos más que su compatriota Stefano Manzi, del equipo Ten Kate Yamaha, pero el piloto de Ducati sumó "sólo" 25 puntos más.

El piloto de Ducati, sin embargo, hizo todo lo que pudo para hacerse con el título antes de tiempo en la antepenúltima cita. Con el mejor tiempo en cada sesión de entrenamientos, la pole position y victorias en ambas carreras, Bulega fue el piloto dominante en MotorLand.



"Estoy muy satisfecho. Desde el primer entrenamiento tuve unas sensaciones increíblemente buenas con mi moto y pude hacer lo que quise con ella. Cada vuelta era divertida y luego eres rápido", describió el italiano, que el año que viene dará el salto al Campeonato del Mundo de Superbike junto a Álvaro Bautista. "Ha sido una gran carrera y un gran fin de semana. Tengo que dar las gracias al equipo porque me ha dado una moto fantástica".

La próxima semana en Portimão, sólo Manzi puede impedir que Bulega gane el título anticipadamente, pero para ello el piloto de Yamaha tendría que terminar ambas carreras al menos segundo, siempre que el líder del Mundial vuelva a ganar las dos carreras.



"Poco a poco empiezo a pensar en el título. Pero primero quiero seguir disfrutando de las carreras y consiguiendo victorias", sonríe Bulega. "Claro que las cosas me están saliendo bien, pero todavía no ha terminado. No quiero perder la concentración, así que sólo pienso en hacerlo aún mejor".