Nicolò Bulega (Ducati) a la main sur le titre SSP

Théoriquement, Nicolò Bulega aurait déjà pu remporter le championnat du monde Supersport à Aragón, mais pour cela, le pilote de 24 ans aurait dû marquer 40 points de plus que son compatriote Stefano Manzi du team Yamaha Ten Kate - mais le pilote Ducati n'a récolté 'que' 25 points de plus.

Le pilote Ducati a cependant tout fait pour remporter le titre avant la fin de la troisième réunion. Avec le meilleur temps de chaque séance d'essais, la pole position et des victoires dans les deux courses, Bulega a été le pilote dominant au MotorLand.



"Je suis très satisfait. Dès la première séance d'essais, j'ai eu un sentiment incroyable avec ma moto et j'ai pu en faire ce que je voulais. Chaque tour était amusant et c'est à ce moment-là que l'on est rapide", a décrit l'Italien, qui rejoindra le championnat du monde Superbike l'année prochaine aux côtés d'Álvaro Bautista. "Ce furent de grandes courses et un grand week-end. Je dois remercier l'équipe car ils m'ont fourni une moto fantastique".

La semaine prochaine à Portimão, seul Manzi peut empêcher Bulega de remporter prématurément le titre, mais pour cela, le pilote Yamaha devra terminer au moins deuxième des deux courses si le leader du championnat remporte à nouveau les deux courses.



"Je commence à penser au titre. Mais d'abord, je veux continuer à profiter des courses et à remporter des victoires", a souri Bulega. "Bien sûr, ça a l'air bien pour moi, mais ce n'est pas encore fini. Je ne veux pas perdre le focus, donc je ne pense qu'à faire encore mieux".