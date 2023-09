Nicolò Bulega (Ducati) ha una mano sul titolo SSP

In teoria, Nicolò Bulega avrebbe già potuto vincere il Campionato del Mondo Supersport ad Aragón, ma per farlo il 24enne avrebbe dovuto totalizzare 40 punti in più del suo connazionale Stefano Manzi del team Ten Kate Yamaha - ma il pilota della Ducati ha raccolto "solo" 25 punti in più.

Il pilota della Ducati, tuttavia, ha fatto tutto il possibile per conquistare il titolo in anticipo al terzultimo appuntamento. Con il miglior tempo in ogni sessione di prove, la pole position e le vittorie in entrambe le gare, Bulega è stato il dominatore del MotorLand.



"Sono molto soddisfatto. Fin dalle prime prove ho avuto un ottimo feeling con la mia moto e ho potuto fare quello che volevo. Ogni singolo giro è stato divertente e poi sei veloce", ha descritto l'italiano, che l'anno prossimo passerà al Campionato Mondiale Superbike al fianco di Álvaro Bautista. "È stata una grande gara e un grande weekend. Devo ringraziare la squadra perché mi ha dato una moto fantastica".

La prossima settimana a Portimão, solo Manzi può impedire a Bulega di vincere il titolo in anticipo, ma perché ciò accada il pilota della Yamaha dovrebbe terminare entrambe le gare almeno al secondo posto, a patto che il leader del Mondiale vinca nuovamente entrambe le gare.



"Piano piano sto iniziando a pensare al titolo. Ma prima voglio continuare a godermi le gare e a conquistare vittorie", ha sorriso Bulega. "Certo, le cose si stanno mettendo bene per me, ma non è ancora finita. Non voglio perdere la concentrazione, quindi penso solo a fare ancora meglio".