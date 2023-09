Nicolò Bulega (Ducati) está de olho no título da SSP

Aragão foi o quarto fim de semana perfeito de Nicolò Bulega no Campeonato do Mundo de Supersport de 2023, com uma pole e duas vitórias, e o piloto da Ducati está prestes a conquistar o título.

Teoricamente, Nicolò Bulega já poderia ter vencido o Campeonato do Mundo de Supersport em Aragão, mas para isso o jovem de 24 anos teria de somar mais 40 pontos do que o seu compatriota Stefano Manzi da equipa Ten Kate Yamaha - mas o piloto da Ducati somou "apenas" mais 25 pontos.

O piloto da Ducati, no entanto, fez tudo o que podia para conquistar o título antecipadamente no terceiro último encontro. Com o tempo mais rápido em cada sessão de treinos, pole position e vitórias em ambas as corridas, Bulega foi o piloto dominante em MotorLand.



"Estou muito satisfeito. Desde o primeiro treino que tive uma sensação incrivelmente boa com a minha mota e podia fazer o que quisesse com ela. Todas as voltas foram divertidas e depois estamos rápidos", descreveu o italiano, que vai subir ao Campeonato do Mundo de Superbikes no próximo ano ao lado de Álvaro Bautista. "Foi uma grande corrida e um grande fim de semana. Tenho de agradecer à equipa porque me deram uma moto fantástica."

Na próxima semana, em Portimão, só Manzi pode impedir Bulega de conquistar o título antecipadamente, mas para que isso aconteça o piloto da Yamaha teria de terminar as duas corridas pelo menos em segundo lugar, desde que o líder do Campeonato do Mundo volte a vencer as duas corridas.



"Aos poucos estou a começar a pensar no título. Mas primeiro quero continuar a desfrutar das corridas e a ganhar vitórias," sorriu Bulega. "Claro que as coisas estão a correr bem para mim, mas ainda não acabou. Não quero perder a concentração, por isso só estou a pensar em fazer ainda melhor."