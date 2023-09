Sorpresa: El próximo equipo se pasa a Ducati

Honda solía dominar el Campeonato del Mundo de Supersport, desde 2017 Yamaha. Hasta 2022, el campeonato casi se convirtió en una Copa Yamaha, entonces se permitieron las motos de nueva generación con más cilindrada.

En 2022, Yamaha seguía marcando la pauta con el potente equipo Ten-Kate y el destacado Domi Aegerter, pero incluso entonces, con Nicolo Bulega en el 4º puesto del Mundial, estaba claro que Ducati tendría algo que decir en el futuro.

Esta temporada, Bulega ha arrollado a todos y ha ganado 13 de 20 carreras, 17 veces ha subido al podio. Ya puede proclamarse campeón del mundo anticipadamente en la penúltima carrera de la temporada, el próximo sábado en Portimao.

Este año veremos a los equipos D34G, Barni, Althea y Orelac en Ducati junto a Aruba, y el año que viene al menos un equipo más se unirá a ellos en el Campeonato del Mundo de Supersport.

El jefe del equipo EAB, Ferry Schoenmakers, lleva tiempo pensando en cambiar de Yamaha a Ducati, ya que su equipo ya trabajó con el fabricante de Bolonia en la categoría Superstock hace muchos años. Mientras se decide el cambio y se encarga el material, Schoenmakers cede poco a poco el negocio a su director técnico Kor Veldman por motivos de salud. El holandés ganó el Campeonato del Mundo de Supersport en el Team Ten Kate Honda con Fabien Foret (2002) y Chris Vermeulen (2003), y en 2007 fue jefe de equipo de James Toseland cuando el inglés ganó el último título mundial de Superbike para Honda.

"Es un gran reto para mí", dijo Veldman a SPEEDWEEK.com. "He hecho todo lo demás, este es el siguiente paso en mi vida. Este año ya he asumido algunas cosas de gestión, como la logística de los recambios o los contratos. Ferry sigue ocupándose de las cuestiones financieras en un segundo plano y organiza las cosas importantes. En el circuito, yo me encargo de todo".

Todo está listo para 2024. El patrocinador principal, EAB, fabricante de construcciones de acero, sigue adelante, al igual que muchos de los socios actuales. "Por supuesto, siempre nos viene bien un presupuesto extra", sonríe Veldman.

¿Por qué el cambio de Yamaha a Ducati? "Para empezar, porque a Ferry le gusta Ducati", dice Veldman. "Pero lo más importante es que no hay nada nuevo en Yamaha. Estamos a la altura del desafío. Podríamos haber ido a MV Agusta, pero en Holanda apenas se puede comprar una MV porque apenas hay concesionarios. No creemos que sea el camino correcto. Ducati es más fácil de conseguir y además el apoyo en la pista es mejor. Los datos se comparten entre los equipos Ducati, con Ducati es más fácil hacer el cambio que si tienes que averiguarlo todo tú mismo".

Se espera que Glenn van Straalen, que compite para el equipo EAB Yamaha en el Campeonato del Mundo en 2022 y 2023, se transfiera al equipo Ten Kate para 2024 si se puede hacer económicamente.

Así que el EAB Ducati necesita un nuevo piloto para el año que viene. ¿En quién piensa Veldman? "Para nosotros es una moto nueva, necesitamos un piloto con experiencia", nos dijo el futuro dueño del equipo. "Necesitamos las declaraciones adecuadas para saber lo que necesitan la moto y el equipo. Espero que tengamos un piloto en las próximas dos semanas. Estoy hablando con Marcel Schrötter. Como piloto es sin duda una posibilidad, pero con él tenemos un problema de presupuesto porque no puede traer a ningún compañero. Quiere ganar dinero, pero en este momento no estoy en condiciones de pagar a un piloto. También estoy hablando con Niki Tuuli y Lucas Mahias. Son tres pilotos experimentados e interesantes para mí. Entre ellos se tomará la decisión".