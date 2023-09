Surprise : la prochaine équipe passe chez Ducati

Il en a toujours été ainsi dans le championnat du monde Supersport : Si un constructeur connaît un succès particulier, il obtient à moyen terme davantage d'équipes. En 2024, nous verrons au moins six équipes Ducati dans la catégorie de cylindrée moyenne.

Autrefois, Honda dominait le championnat du monde Supersport, depuis 2017, c'est Yamaha. Jusqu'en 2022, le championnat s'est presque transformé en une coupe Yamaha, puis les motos de nouvelle génération avec une cylindrée plus importante ont été autorisées.

En 2022, Yamaha donnait encore le ton avec le puissant team Ten-Kate et l'exceptionnel Domi Aegerter, mais déjà à l'époque, avec Nicolo Bulega à la 4e place du championnat du monde, il s'avérait que Ducati aurait son mot à dire à l'avenir.

Cette saison, Bulega a écrasé tout le monde et a gagné 13 des 20 courses - il est monté 17 fois sur le podium. Il peut devenir champion du monde avant l'heure dès la quatrième et dernière course de la saison, samedi prochain à Portimao.

Cette année, outre Aruba, nous verrons les équipes D34G, Barni, Althea et Orelac sur Ducati, l'année prochaine, au moins une autre équipe viendra s'ajouter au championnat du monde Supersport.

Le chef de l'équipe EAB, Ferry Schoenmakers, pense depuis longtemps à passer de Yamaha à Ducati, son équipe a déjà travaillé avec le constructeur de Bologne il y a de nombreuses années dans la catégorie Superstock. Entre-temps, le changement a été décidé et le matériel commandé. Pour des raisons de santé, Schoenmakers passe peu à peu le relais à son chef technique Kor Veldman. Le Néerlandais a remporté le championnat du monde Supersport au sein de l'équipe Ten Kate Honda avec Fabien Foret (2002) et Chris Vermeulen (2003), et il était le chef d'équipe de James Toseland en 2007, lorsque l'Anglais a remporté le dernier titre du championnat du monde Superbike pour Honda.

"C'est un grand défi pour moi", a raconté Veldman à SPEEDWEEK.com. "J'ai fait tout le reste, c'est la prochaine étape de ma vie. J'ai déjà pris en charge certaines choses de gestion cette année, comme la logistique des pièces détachées ou les contrats. Ferry continue à s'occuper de la partie financière en arrière-plan et organise les grandes choses. Sur le circuit, je m'occupe de tout".

Pour 2024, tout est fixé. Le sponsor principal EAB, un fabricant de bâtiments en acier, continue, tout comme de nombreux autres partenaires actuels. "Bien sûr, nous pouvons toujours avoir besoin d'un budget supplémentaire", a déclaré Veldman en souriant.

Pourquoi passer de Yamaha à Ducati ? "D'abord parce que Ferry aime Ducati", explique Veldman. "Mais ce qui est plus important, c'est que rien de nouveau ne vient de Yamaha. Nous sommes prêts à relever le défi. Nous aurions pu aller chez MV Agusta, mais aux Pays-Bas, tu peux difficilement acheter une MV, car il n'y a pratiquement pas de concessionnaires. Nous ne pensons pas que ce soit la bonne solution. Les Ducati sont plus faciles à obtenir et le soutien sur le circuit est également meilleur. Les données sont échangées entre les teams Ducati, avec Ducati, le changement est plus facile à gérer que si tu dois tout découvrir par toi-même".

Glenn van Straalen, qui participera au championnat du monde en 2022 et 2023 pour le team EAB Yamaha, devrait être transféré au team Ten Kate pour 2024, si cela est financièrement possible.

EAB Ducati a donc besoin d'un nouveau pilote pour l'année prochaine. Qui Veldman a-t-il en tête ? "Pour nous, c'est une nouvelle moto, nous avons besoin d'un pilote expérimenté", a raconté le futur propriétaire de l'équipe. "Nous avons besoin des bonnes déclarations pour savoir ce dont la moto et l'équipe ont besoin. Je pars du principe que nous devrions avoir un pilote dans les deux prochaines semaines. Je parle avec Marcel Schrötter. En tant que pilote, il est certainement envisageable, mais avec lui, nous avons un problème de budget, car il ne peut pas amener de partenaires. Il veut gagner de l'argent, mais je ne suis actuellement pas dans la situation de payer un pilote. Je parle aussi avec Niki Tuuli et Lucas Mahias. Ce sont trois pilotes expérimentés et intéressants pour moi. C'est entre eux que la décision sera prise".