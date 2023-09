Sorpresa: il prossimo team passa a Ducati

La Honda dominava il Campionato del Mondo Supersport, dal 2017 la Yamaha. Fino al 2022, il campionato si è quasi trasformato in una Yamaha Cup, poi sono state ammesse le moto di nuova generazione con maggiore cilindrata.

Nel 2022, la Yamaha era ancora in testa con il forte team Ten-Kate e l'eccezionale Domi Aegerter, ma già allora, con Nicolo Bulega al 4° posto nel Campionato del Mondo, era chiaro che la Ducati avrebbe avuto voce in capitolo nel futuro.

In questa stagione, Bulega ha fatto il bello e il cattivo tempo e ha vinto 13 gare su 20, salendo 17 volte sul podio. Può già diventare campione del mondo nella quart'ultima gara della stagione, sabato prossimo a Portimao.

Quest'anno vedremo i team D34G, Barni, Althea e Orelac su Ducati insieme ad Aruba, e l'anno prossimo almeno un'altra squadra si unirà a loro nel Campionato del Mondo Supersport.

Il capo del team EAB, Ferry Schoenmakers, sta pensando da tempo di passare dalla Yamaha alla Ducati: il suo team ha già lavorato con la casa bolognese nella classe Superstock molti anni fa. Nel frattempo, deciso il passaggio e ordinato il materiale, Schoenmakers sta gradualmente cedendo l'attività al suo direttore tecnico Kor Veldman per motivi di salute. L'olandese ha vinto il Campionato del Mondo Supersport nel Team Ten Kate Honda con Fabien Foret (2002) e Chris Vermeulen (2003), e nel 2007 è stato capo equipaggio di James Toseland quando l'inglese ha vinto l'ultimo titolo mondiale Superbike per la Honda.

"Questa è una grande sfida per me", ha dichiarato Veldman a SPEEDWEEK.com. "Ho fatto tutto il resto, questo è il prossimo passo della mia vita. Quest'anno mi sono già occupato di alcune questioni gestionali, come la logistica dei ricambi o i contratti. Ferry si occupa ancora delle questioni finanziarie in background e organizza le cose importanti. In pista, invece, mi occupo di tutto".

Tutto è pronto per il 2024. Lo sponsor principale EAB, un produttore di edifici in acciaio, si trasferisce, così come molti degli attuali partner. "Naturalmente, possiamo sempre utilizzare un budget extra", ha detto Veldman sorridendo.

Perché il passaggio da Yamaha a Ducati? "Innanzitutto perché a Ferry piace la Ducati", ha detto Veldman. "Ma soprattutto, non c'è nulla di nuovo da Yamaha. Stiamo raccogliendo la sfida. Avremmo potuto passare a MV Agusta, ma nei Paesi Bassi è difficile comprare una MV perché non ci sono quasi concessionari. Non pensiamo che sia la strada giusta da percorrere. La Ducati è più facile da reperire e anche il supporto in pista è migliore. I dati sono condivisi tra i team Ducati, con Ducati è più facile fare il cambio che dover capire tutto da soli".

Glenn van Straalen, che gareggerà per il Team EAB Yamaha nel Campionato del Mondo nel 2022 e 2023, dovrebbe trasferirsi al Team Ten Kate per il 2024, se sarà possibile dal punto di vista finanziario.

EAB Ducati ha quindi bisogno di un nuovo pilota per il prossimo anno. Chi ha in mente Veldman? "Per noi è una moto nuova, abbiamo bisogno di un pilota esperto", ci ha detto il futuro proprietario del team. "Abbiamo bisogno delle giuste dichiarazioni per sapere di cosa hanno bisogno la moto e la squadra. Mi aspetto di avere un pilota nelle prossime due settimane. Sto parlando con Marcel Schrötter. Come pilota è sicuramente una possibilità, ma con lui abbiamo un problema di budget perché non può portare nessun partner. Vuole guadagnare, ma al momento non sono in grado di pagare un pilota. Sto parlando anche con Niki Tuuli e Lucas Mahias. Sono tre piloti esperti e interessanti per me. La decisione sarà presa tra loro".