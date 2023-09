Surpresa: A próxima equipa muda para a Ducati

Sempre foi assim no Campeonato do Mundo de Supersport: Se um fabricante é particularmente bem sucedido, consegue mais equipas a médio prazo. Em 2024, veremos pelo menos seis equipas Ducati na categoria de média cilindrada.

A Honda costumava dominar o Campeonato Mundial de Supersport, desde 2017 a Yamaha. Até 2022, o campeonato quase se transformou em uma Copa Yamaha, então as motos de próxima geração com mais deslocamento foram permitidas.

Em 2022, a Yamaha ainda estava dando o tom com a forte equipe Ten-Kate e o excelente Domi Aegerter, mas mesmo assim, com Nicolo Bulega em 4º lugar no Campeonato Mundial, ficou claro que a Ducati teria uma palavra a dizer no futuro.

Esta época, Bulega tem levado toda a gente ao rubro e venceu 13 das 20 corridas - 17 vezes esteve no pódio. Ele já pode se tornar um campeão mundial antecipado na quarta e última corrida da temporada no próximo sábado em Portimão.

Este ano vamos ver as equipas D34G, Barni, Althea e Orelac na Ducati ao lado da Aruba, e no próximo ano pelo menos mais uma equipa vai juntar-se a elas no Campeonato do Mundo de Supersport.

O chefe de equipa da EAB, Ferry Schoenmakers, tem vindo a pensar em mudar da Yamaha para a Ducati há já algum tempo, tendo a sua equipa já trabalhado com o fabricante de Bolonha na classe Superstock há muitos anos. Entretanto, a mudança foi decidida e o material encomendado, Schoenmakers está gradualmente a entregar o negócio ao seu diretor técnico Kor Veldman por razões de saúde. O holandês ganhou o Campeonato do Mundo de Supersport na Team Ten Kate Honda com Fabien Foret (2002) e Chris Vermeulen (2003), e em 2007 foi chefe de equipa de James Toseland quando o inglês ganhou o último título do Campeonato do Mundo de Superbike para a Honda.

"Este é um grande desafio para mim", disse Veldman ao SPEEDWEEK.com. "Já fiz tudo o resto, este é o próximo passo na minha vida. Já assumi algumas tarefas de gestão este ano, como a logística das peças sobresselentes ou os contratos. O Ferry continua a tratar das questões financeiras em segundo plano e a organizar as coisas importantes. No autódromo, eu ocupo-me de tudo".

Tudo está preparado para 2024. O principal patrocinador, a EAB, um fabricante de construções em aço, está de saída, tal como muitos dos actuais parceiros. "É claro que podemos sempre usar um orçamento extra", sorriu Veldman.

Porquê a mudança da Yamaha para a Ducati? "Por um lado, porque o Ferry gosta da Ducati", disse Veldman. "Mas o mais importante é que não há nada de novo vindo da Yamaha. Estamos a enfrentar o desafio. Podíamos ter ido para a MV Agusta, mas nos Países Baixos quase não se pode comprar uma MV porque quase não há concessionários. Não achamos que seja o caminho certo a seguir. A Ducati é mais fácil de obter e também o apoio na pista é melhor. Os dados são partilhados entre as equipas Ducati, com a Ducati é mais fácil fazer a mudança do que se tivermos de descobrir tudo sozinhos."

Glenn van Straalen, que competirá pela Team EAB Yamaha no Campeonato do Mundo em 2022 e 2023, deverá transferir-se para a Team Ten Kate em 2024, se tal for financeiramente viável.

Portanto, a EAB Ducati precisa de um novo piloto para o próximo ano. Quem é que Veldman tem em mente? "Para nós é uma nova moto, precisamos de um piloto experiente", disse-nos o futuro proprietário da equipa. "Precisamos das declarações certas para saber o que a moto e a equipa precisam. Espero que tenhamos um piloto nas próximas duas semanas. Estou a falar com Marcel Schrötter. Como piloto, é certamente uma possibilidade, mas com ele temos um problema de orçamento porque não pode trazer parceiros. Ele quer ganhar dinheiro, mas não estou em condições de pagar a um piloto neste momento. Estou também a falar com Niki Tuuli e Lucas Mahias. São três pilotos experientes e interessantes para mim. A decisão será tomada entre eles".