Ten Kate Yamaha : "La 2e place en Aragón, c'est le maximum".

En raison d'une sortie de piste à Aragón, Stefano Manzi n'a terminé que onzième de la première course au MotorLand Aragón et ses chances de remporter le championnat du monde Supersport 2023 se sont réduites à néant. En effet, le leader Nicolò Bulega (Ducati) a 85 points d'avance et peut même perdre 35 points sur le pilote Yamaha lors du prochain meeting de Portimão, tout en étant assuré de devenir champion du monde avant la finale de Jerez.



"A la fin de la première course, je me battais avec Marcel Schrötter pour la deuxième place et je l'ai touché dans le dernier tour. J'ai dû aller dans le bac à gravier et j'ai perdu beaucoup de temps. C'était décevant", s'est agacé Manzi, qui court pour l'équipe néerlandaise Ten Kate.

Dans la deuxième course, le pilote de 24 ans a exercé une forte pression sur Bulega, mais la deuxième place était le maximum.



"C'était un bon résultat pour nous sur un circuit où nous avons dû nous battre un peu plus que prévu", a avoué Manzi. "C'était important pour moi de monter sur le podium, car nous l'avons fait à chaque meeting jusqu'à présent. Le week-end prochain, nous irons à Portimão, ce qui sera à nouveau un grand défi".

Si Bulega remporte le championnat du monde au Portugal, il remportera également le premier titre mondial de Ducati en championnat du monde Supersport. Et ce sera le premier titre mondial d'une des motos de nouvelle génération autorisées depuis 2022. Ces motos sont mises au niveau de la Yamaha R6, qui sert de référence, au moyen d'une règle d'équilibrage.



"Pour le moment, il est très difficile de s'imposer face à ces motos et les résultats le montrent", a constaté le team manager de Ten Kate, Kervin Bos. "La deuxième place était le résultat maximum que nous pouvions obtenir en Aragón, car nous avons toujours des problèmes avec les motos de nouvelle génération.