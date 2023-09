Ten Kate Yamaha: "Il secondo posto in Aragona è il massimo".

Stefano Manzi si è classificato solo undicesimo nel primo round del MotorLand Aragón a causa di un'uscita di pista, e allo stesso tempo le sue possibilità di vincere il Campionato del Mondo Supersport 2023 si sono ridotte praticamente a zero. Perché il leader Nicolò Bulega (Ducati) ha un vantaggio di 85 punti e può anche perdere 35 punti dal pilota della Yamaha nel prossimo incontro di Portimão e sarebbe ancora fissato come campione del mondo prima della finale di Jerez.



"Alla fine della prima gara stavo lottando con Marcel Schrötter per il secondo posto e l'ho toccato all'ultimo giro. Sono dovuto entrare nella ghiaia e ho perso molto tempo. È stato deludente", si è rammaricato Manzi, che corre per la squadra olandese Ten Kate.

Nella seconda gara, il 24enne ha messo molta pressione su Bulega, ma il secondo posto è stato il massimo.



"È stato un buon risultato per noi su una pista dove abbiamo faticato più del previsto", ha ammesso Manzi. "Per me era importante salire sul podio perché finora ci siamo riusciti in ogni appuntamento. Il prossimo fine settimana andremo a Portimão, che sarà di nuovo una grande sfida".

Se Bulega vincerà il Campionato del Mondo in Portogallo, conquisterà anche il primo titolo mondiale Ducati nel Campionato del Mondo Supersport. E sarà il primo titolo iridato per una delle moto di nuova generazione ammesse dal 2022. Queste moto vengono portate al livello della Yamaha R6, considerata il riferimento, grazie a una regola di bilanciamento.



"Al momento è molto difficile competere con queste moto e i risultati lo dimostrano", ha dichiarato Kervin Bos, team manager di Ten Kate. "Il secondo posto era il massimo risultato raggiungibile ad Aragón perché abbiamo ancora problemi con le moto di nuova generazione.