Ten Kate Yamaha: "O segundo lugar em Aragão é o máximo".

Stefano Manzi conseguiu impedir Nicolò Bulega (Ducati) de vencer prematuramente o Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 em Aragão. A Ten Kate Yamaha está ciente de que as motos da próxima geração serão difíceis de bater.

Stefano Manzi foi apenas décimo primeiro na primeira ronda no MotorLand Aragón devido a uma volta fora da pista em Aragón, e ao mesmo tempo as suas hipóteses de vencer o Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 diminuíram para praticamente zero. Porque o líder Nicolò Bulega (Ducati) tem uma vantagem de 85 pontos e pode até perder 35 pontos para o piloto da Yamaha na próxima reunião em Portimão e ainda seria fixado como campeão mundial antes do final em Jerez.



"No final da primeira corrida estava a lutar com o Marcel Schrötter pelo segundo lugar e toquei-lhe na última volta. Tive de ir para a gravilha e perdi muito tempo. Foi uma desilusão", lamentou Manzi, que corre pela equipa holandesa Ten Kate.

Na segunda corrida, o piloto de 24 anos colocou muita pressão sobre Bulega, mas o segundo lugar foi o máximo.



"Foi um bom resultado para nós numa pista onde tivemos mais dificuldades do que o esperado", admitiu Manzi. "Era importante para mim estar no pódio, porque temos feito isso em todos os encontros até agora. No próximo fim de semana vamos a Portimão, que será novamente um grande desafio."

Se Bulega vencer o Campeonato do Mundo em Portugal, conquistará também o primeiro título da Ducati no Campeonato do Mundo de Supersport. E será o primeiro título do campeonato do mundo para uma das motos da próxima geração permitidas desde 2022. Estas motos são colocadas ao nível da Yamaha R6, que é considerada a referência, através de uma regra de equilíbrio.



"Neste momento, é muito difícil competir com estas motos e os resultados demonstram-no", afirmou o chefe de equipa da Ten Kate, Kervin Bos. "O segundo lugar era o resultado máximo possível em Aragão porque ainda temos problemas com as motos da nova geração.