Bonne idée : voici comment résoudre le problème du budget

L'équipe Ten-Kate de Nieuwleusen, située entre Meppel et Zwolle, est la plus performante du championnat du monde Supersport. Mais ce n'est qu'avec un Néerlandais qu'ils ont remporté le titre : en 2014 avec Michael van der Mark.

Ces dernières années, un excellent travail de relève a été réalisé aux Pays-Bas, comme en témoignent les succès remportés en championnat du monde Supersport 300. Jeffrey Buis a été sacré champion du monde en 2020 et peut décrocher son deuxième titre le week-end prochain à Portimao. Victor Steeman, décédé dans un accident il y a un an, est devenu vice-champion du monde à titre posthume en 2022. Loris Veneman a remporté sa première course de championnat du monde samedi dernier à Aragon et Ruben Bijman ne cesse lui aussi de laisser éclater son talent. Walid Khan est devenu vice-champion d'Allemagne à Hockenheim.

Glenn van Straalen réalise parfois des performances de classe mondiale en championnat du monde Supersport (2 podiums à Assen, 1 à Magny-Cours), mais il n'est pas constant et a en outre un taux de chute élevé. Son talent ne fait toutefois aucun doute. C'est également l'avis de l'équipe Ten Kate, qui aimerait confier à son compatriote la deuxième moto aux côtés de Stefano Manzi pour 2024. Le financement pose problème.

"Nous voyons clairement que Glenn est prêt à passer à l'étape suivante de sa carrière", a raconté le team manager de Ten Kate Kervin Bos à SPEEDWEEK.com. "Nous avons déjà vu son grand potentiel l'année dernière. Mais pour qu'un pilote s'intègre dans une équipe, beaucoup de choses doivent correspondre, y compris le timing. Pour l'année prochaine, Glenn est en tête de notre liste".

"Malheureusement, aux Pays-Bas, nous avons une mauvaise couverture télévisuelle pour le championnat", constate le pilote de 36 ans. "Chez nous, il est diffusé sur Eurosport, mais il n'y a presque rien. Cela a une influence directe sur l'acceptation du sport. Avec un pilote néerlandais, nous pouvons certainement obtenir plus d'attention, 2014 avec Michael van der Mark a donné un grand coup de pouce à l'équipe. C'est pourquoi nous devons mettre toutes les chances de notre côté pour faire signer Glenn".

Pour générer de nouveaux partenaires, de nouvelles idées ont vu le jour. Bos travaille actuellement avec quelques autres personnes à la mise en place d'un projet dans lequel les partenaires contribueraient à une cagnotte qui servirait ensuite à aider des pilotes comme van Straalen.

"Il ne s'agit pas de soutenir Ten Kate ou Glenn", a expliqué Bos. "Il s'agit de soutenir le sport automobile néerlandais. Nous voulons faire en sorte que l'hymne néerlandais soit à nouveau joué pour le vainqueur. Nous pouvons proposer de nombreuses choses à un partenaire, sur mesure pour chacun. Y compris des choses comme des ateliers ou de la promotion technique".