Buona idea: ecco come risolvere il problema del bilancio

Il team Ten-Kate di Nieuwleusen, situato tra Meppel e Zwolle, è il più vincente nel Campionato mondiale Supersport. Ma ha vinto il titolo solo con un olandese: nel 2014 con Michael van der Mark.

Negli ultimi anni, nei Paesi Bassi è stato fatto un ottimo lavoro sui giovani talenti, come dimostrano i successi nel Campionato del mondo Supersport 300. Jeffrey Buis è diventato campione del mondo nel 2020 e può conquistare il suo secondo titolo il prossimo fine settimana a Portimao. Victor Steeman, morto in un incidente un anno fa, si è classificato postumo nel 2022. Loris Veneman ha vinto la sua prima gara di campionato del mondo sabato scorso ad Aragon e anche Ruben Bijman continua a mostrare il suo talento. Walid Khan è stato il secondo classificato in Germania a Hockenheim.

Glenn van Straalen ha mostrato a volte prestazioni di livello mondiale nel Campionato mondiale Supersport (2 podi ad Assen, 1 a Magny-Cours), ma non è costante e ha anche un alto tasso di cadute. Il suo talento, tuttavia, è fuori discussione. Questo è anche il parere del Team Ten Kate, che vorrebbe affidare al connazionale la seconda moto accanto a Stefano Manzi per il 2024. Il finanziamento è problematico.

"Vediamo chiaramente che Glenn è pronto per il prossimo passo della sua carriera", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com il team manager di Ten Kate, Kervin Bos. "Abbiamo già visto il suo grande potenziale lo scorso anno. Ma per far sì che un pilota si inserisca in una squadra, molte cose devono combaciare, compreso il tempismo. Per il prossimo anno, Glenn è in cima alla nostra lista".

"Purtroppo nei Paesi Bassi la copertura televisiva del campionato è scarsa", osserva il 36enne. "Nel nostro Paese va in onda su Eurosport, ma non viene trasmesso quasi nulla. Questo ha un impatto diretto sull'accettazione di questo sport. Con un pilota olandese possiamo sicuramente ottenere più attenzione, il 2014 con Michael van der Mark ha dato una grande spinta alla squadra. Ecco perché dobbiamo esaurire tutte le possibilità per ingaggiare Glenn".

Sono nate nuove idee per generare nuovi partner. Bos sta attualmente lavorando con altre persone per istituire un progetto in cui i partner versano in un fondo, dal quale verranno poi aiutati corridori come van Straalen.

"Non si tratta di sostenere Ten Kate o Glenn", ha chiarito Bos. "Si tratta di sostenere il motorsport olandese. Vogliamo assicurarci che l'inno olandese venga suonato di nuovo per il vincitore. Possiamo offrire numerose cose a un partner, su misura per tutti. Anche cose come workshop o promozione tecnica".