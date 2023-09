Boa ideia: é assim que se resolve o problema do orçamento

Com Glenn van Straalen (22), a Holanda tem um talento que pode chegar longe no Campeonato do Mundo de Supersport. A Equipa Ten Kate Yamaha elaborou um plano para produzir o próximo Michael van der Mark.

A equipa Ten-Kate de Nieuwleusen, situada entre Meppel e Zwolle, é a mais bem sucedida no Campeonato do Mundo de Supersport. Mas só ganhou o título com um holandês: em 2014, com Michael van der Mark.

Nos últimos anos, tem sido feito um excelente trabalho nos jovens talentos dos Países Baixos, como provam os sucessos no Campeonato do Mundo de Supersport 300. Jeffrey Buis tornou-se campeão do mundo em 2020 e pode conquistar o seu segundo título no próximo fim de semana em Portimão. Victor Steeman, que morreu num acidente há um ano, foi postumamente vice-campeão em 2022. Loris Veneman venceu a sua primeira corrida do Campeonato do Mundo no sábado passado em Aragão e Ruben Bijman continua a mostrar o seu talento. Walid Khan foi o segundo classificado alemão em Hockenheim.

Glenn van Straalen mostra por vezes desempenhos de classe mundial no Campeonato do Mundo de Supersport (2 pódios em Assen, 1 em Magny-Cours), mas não é consistente e tem também uma elevada taxa de acidentes. O seu talento, no entanto, é inquestionável. Esta é também a opinião da Team Ten Kate, que gostaria de confiar ao compatriota a segunda mota ao lado de Stefano Manzi para 2024. O financiamento é problemático.

"Podemos ver claramente que o Glenn está pronto para o próximo passo na sua carreira", disse Kervin Bos, diretor da equipa Ten Kate, ao SPEEDWEEK.com. "Já vimos o seu grande potencial no ano passado. Mas para que um piloto se encaixe numa equipa, muitas coisas têm de se encaixar, incluindo o momento certo. Para o próximo ano, Glenn está no topo da nossa lista".

"Infelizmente, a cobertura televisiva do campeonato nos Países Baixos é fraca", observa o piloto de 36 anos. "No nosso país, passa no Eurosport, mas quase nada é transmitido. Isso tem um impacto direto na aceitação do desporto. Com um piloto holandês, podemos certamente ter mais atenção. 2014, com Michael van der Mark, deu um grande impulso à equipa. É por isso que temos de esgotar todas as possibilidades para contratar Glenn".

Surgiram novas ideias para criar novos parceiros. Bos está atualmente a trabalhar com outras pessoas para criar um projeto em que os parceiros pagam para um pote, a partir do qual pilotos como van Straalen serão ajudados.

"Não se trata de apoiar a Ten Kate ou o Glenn", esclareceu Bos. "Trata-se de apoiar o desporto motorizado holandês. Queremos ter a certeza de que o hino holandês é tocado novamente para o vencedor. Podemos oferecer inúmeras coisas a um parceiro, feitas à medida de cada um. Também coisas como workshops ou promoção técnica".