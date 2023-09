John McPhee (29): "Ducati me va mejor".

Como John McPhee es demasiado mayor para Moto3, fichó por el nuevo equipo Kawasaki Vince64 by Puccetti para el Campeonato del Mundo de Supersport 2023. Se esperaba mucho del cuatro veces ganador de GP, pero el piloto de 29 años sólo consiguió resultados de un dígito bajo la lluvia (tercer puesto en Phillip Island, cuarto en Most).

A la vista de sus modestos resultados, no fue una gran sorpresa que McPhee se separara de Vince64 tras la cita de Magny-Cours. Lo inesperado, en cambio, fue su fichaje por el equipo Ducati D34G poco después como sustituto del lesionado Oliver Bayliss.

Para el escocés, el cambio fue más fácil de lo que pensaba. "Me encanta pilotar la Ducati y trabajar con el equipo. En cada sesión he progresado y he mejorado mis tiempos. Hay que pilotar las dos motos de forma completamente diferente, pero la Ducati se adapta mejor a mi estilo natural de pilotaje", dijo McPhee a SPEEDWEEK.com. "En general, he tenido un gran primer fin de semana con el equipo D34G. Ha sido muy divertido pilotar la V2. En las pocas vueltas que dimos en Aragón ya hicimos buenos progresos. Muchas gracias a Davide y a todo el equipo por hacer que el fin de semana transcurriera sin problemas."

En cuanto a los resultados, no se esperaban milagros. McPhee, 19º en la parrilla, se estrelló en la segunda vuelta de la primera carrera en Aragón, pero en la segunda se metió en los puntos en 13ª posición. "No tuve la mejor clasificación y todavía tengo que entender cómo pilotar la Ducati para hacer una vuelta rápida. La posición en parrilla para ambas carreras fue pésima", admitió McPhee. "La primera carrera fue amarga con la temprana caída. Había ganado algunas posiciones, el resbalón no fue una actuación brillante. Pero el domingo fue otra historia: fui noveno en el warm-up y pude rodar a buen ritmo. Fui 13º en la segunda tanda y cada vez más rápido hacia el final de la carrera. El potencial era alto: un 7º u 8º puesto sería posible con esa velocidad".

En Portimão, McPhee volverá a competir con el D34G; sin embargo, la final de Jerez sigue abierta. "Tendremos que esperar a ver cuál es la situación con la lesión de Oli. Le deseo una pronta recuperación. El plan es que yo le sustituya durante ese tiempo".