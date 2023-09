John McPhee (29 ans) : "La Ducati me convient mieux".

Parce que John McPhee est trop vieux pour le Moto3, il a signé avec le nouveau team Kawasaki Vince64 by Puccetti pour le championnat du monde Supersport 2023. On attendait beaucoup du quadruple vainqueur de GP, mais le pilote de 29 ans n'a obtenu des résultats à un chiffre que sous la pluie (3e à Phillip Island, 4e à Most).

Au vu de ces résultats modestes, il n'a pas été très surprenant de voir McPhee se séparer de Vince64 après le meeting de Magny-Cours. En revanche, l'engagement de ce dernier par le team Ducati D34G en remplacement d'Oliver Bayliss, blessé, était inattendu.

La transition s'est faite plus facilement que prévu pour l'Écossais. "J'ai adoré piloter la Ducati et travailler avec l'équipe. A chaque session, j'ai progressé et amélioré mes temps au tour. Les deux motos doivent être pilotées complètement différemment, mais la Ducati correspond mieux à mon style de pilotage naturel", a expliqué McPhee à SPEEDWEEK.com. "Dans l'ensemble, j'ai passé un excellent premier week-end avec l'équipe D34G. C'était vraiment amusant de piloter la V2. En quelques tours à Aragón, nous avons déjà bien progressé. Un grand merci à Davide et à toute l'équipe pour le bon déroulement du week-end".

En ce qui concerne les résultats, il ne fallait pas s'attendre à des miracles. Dix-neuvième sur la grille de départ, McPhee a chuté dès le deuxième tour de la première course en Aragon, mais il s'est envolé vers les points en terminant 13e de la deuxième course. "Je n'ai pas eu la meilleure qualification et je dois encore comprendre comment piloter la Ducati pour un tour rapide. La position de départ des deux courses était mauvaise", a admis McPhee. "La première course a été amère avec la chute précoce. J'avais gagné quelques positions, cette glissade n'était pas un exploit. Mais le dimanche a été une autre histoire : j'étais neuvième au warm-up et j'ai pu rouler à un bon rythme. J'ai terminé 13e de la deuxième course et j'ai commencé à accélérer en fin de course. Le potentiel était élevé - une 7e ou 8e place serait possible avec cette vitesse.

A Portimão, McPhee sera à nouveau au départ avec D34G ; mais la finale à Jerez n'est pas encore fixée. "Nous devons attendre de voir où en est la blessure d'Oli. Je lui souhaite un prompt rétablissement. L'idée est que je le remplace en attendant".