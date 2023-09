John McPhee (29): "La Ducati mi si addice di più".

Poiché John McPhee è troppo vecchio per la Moto3, ha firmato con il nuovo team Kawasaki Vince64 by Puccetti per il Campionato del Mondo Supersport 2023. Ci si aspettava molto dal quattro volte vincitore di un GP, ma il 29enne ha ottenuto solo risultati a una cifra sotto la pioggia (terzo posto a Phillip Island, quarto a Most).

Visti i suoi risultati modesti, non è stata una grande sorpresa quando McPhee si è separato da Vince64 dopo l'incontro di Magny-Cours. Inaspettato è stato invece l'ingaggio da parte del team Ducati D34G, poco dopo, in sostituzione dell'infortunato Oliver Bayliss.

Per lo scozzese il passaggio è stato più facile di quanto pensasse. "Mi piace guidare la Ducati e lavorare con la squadra. Ad ogni sessione ho fatto progressi e ho migliorato i miei tempi sul giro. Le due moto si guidano in modo completamente diverso, ma la Ducati si adatta meglio al mio stile di guida naturale", ha dichiarato McPhee a SPEEDWEEK.com. "In generale, il mio primo weekend con il team D34G è stato fantastico. È stato davvero divertente guidare la V2. Nei pochi giri fatti ad Aragón abbiamo già fatto buoni progressi. Un grande ringraziamento a Davide e a tutto il team per aver fatto sì che il fine settimana si svolgesse senza intoppi".

In termini di risultati, non ci si aspettavano miracoli. Diciannovesimo sulla griglia di partenza, McPhee è caduto al secondo giro nella prima gara ad Aragón, ma è arrivato ai punti in tredicesima posizione nella seconda gara. "Non ho fatto le migliori qualifiche e devo ancora capire come guidare la Ducati per fare un giro veloce. La posizione in griglia per entrambe le gare era pessima", ha ammesso McPhee. "La prima gara è stata amara a causa della caduta iniziale. Avevo guadagnato qualche posizione, la scivolata non è stata una prestazione brillante. Ma domenica è stata una storia diversa: ero nono nel warm-up e sono riuscito a fare un buon passo. Nella seconda manche ero 13° e verso la fine della gara sono diventato sempre più veloce. Il potenziale era alto: il 7° o l'8° posto sarebbero stati possibili grazie alla velocità".

A Portimão, McPhee gareggerà ancora con la D34G; tuttavia, la finale di Jerez è ancora aperta. "Dobbiamo aspettare e vedere qual è la situazione dell'infortunio di Oli. Gli auguro una pronta guarigione. Il piano prevede che sia io a sostituirlo per quel periodo".