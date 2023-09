John McPhee (29): "A Ducati assenta-me melhor".

No encontro de Supersport em Aragão, John McPhee rodou pela primeira vez com a Ducati do lesionado Oli Bayliss. O piloto de longa data de Moto3 deu-se imediatamente melhor com a V2 do que anteriormente com a Kawasaki ZX-6R.

Porque John McPhee é demasiado velho para a Moto3, assinou com a nova equipa Kawasaki Vince64 by Puccetti para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2023. Esperava-se muito do tetracampeão de GP, mas o piloto de 29 anos só conseguiu resultados de um dígito na chuva (terceiro lugar em Phillip Island, quarto em Most).

Tendo em conta os seus resultados modestos, não foi uma grande surpresa quando McPhee se separou de Vince64 após o encontro em Magny-Cours. O que foi inesperado, por outro lado, foi quando ele foi contratado pela equipa Ducati D34G pouco tempo depois como substituto do lesionado Oliver Bayliss.

A mudança foi mais fácil para o escocês do que ele pensava. "Adoro pilotar a Ducati e trabalhar com a equipa. Em cada sessão fiz progressos e melhorei os meus tempos por volta. É preciso pilotar as duas motos de forma completamente diferente, mas a Ducati adapta-se melhor ao meu estilo natural de pilotagem," disse McPhee ao SPEEDWEEK.com. "No geral, tive um excelente primeiro fim de semana com a equipa D34G. Foi muito divertido pilotar a V2. Nas poucas voltas em Aragão já fizemos bons progressos. Um grande obrigado ao Davide e a toda a equipa por terem feito com que o fim de semana corresse tão bem."

Em termos de resultados, não se esperavam milagres. 19º na grelha, McPhee caiu na segunda volta da primeira corrida em Aragão, mas chegou aos pontos em 13º na segunda corrida. "Não tive a melhor qualificação e ainda preciso de perceber como conduzir a Ducati para fazer uma volta rápida. A posição na grelha para ambas as corridas foi péssima," admitiu McPhee. "A primeira corrida foi amarga com a queda no início. Eu tinha ganho algumas posições, o deslize não foi um desempenho brilhante. Mas no domingo a história foi diferente: fui nono no warm-up e consegui andar a um bom ritmo. Fui 13º na segunda corrida e fiquei cada vez mais rápido no final da corrida. O potencial era elevado - o 7º ou 8º lugar seria possível com esta velocidade.

Em Portimão, McPhee volta a competir com o D34G, mas a final em Jerez ainda está em aberto. "Temos de esperar para ver qual é a situação da lesão do Oli. Desejo-lhe uma recuperação rápida. O plano é que eu o substitua durante esse tempo."