Le champion IDM fait ses débuts au championnat du monde SSP à Portimão

Twan Smits a réalisé un IDM Supersport convaincant, qu'il a remporté avec quatre victoires et cinq autres résultats dans le top 3 le week-end dernier lors de la finale de la saison à Hockenheim. Mais il s'en est fallu de peu, car son dauphin, Melvin van der Voort, n'avait que cinq points de moins. Les deux sont néerlandais.

Smits court pour l'équipe Yamaha Apreco Racing, qui bénéficie du soutien technique de Ten Kate. Le team Yamaha Thaïlande, qui avait besoin d'un remplaçant à Apiwath Wongthananon, blessé, pour le prochain meeting du championnat du monde Supersport à Portimão, bénéficie également du soutien des spécialistes du tuning de Nieuwleusen. Par l'intermédiaire de Ten Kate, c'est Smits, âgé de 19 ans, qui interviendra et fera ses débuts dans le championnat du monde.



"Chez Ten Kate, nous sommes très fiers de donner à un jeune talent néerlandais la chance de tester son niveau en Championnat du monde Supersport", a déclaré le team manager de Ten Kate, Kervin Bos. "Yamaha Thailand Racing rend cela possible. L'équipe développe des talents de Thaïlande, mais malheureusement Wongthananon est toujours blessé, c'est pourquoi ils veulent donner une chance à un jeune talent néerlandais".

Smits a connu une évolution fulgurante. En 2021, l'adolescent courait encore dans la catégorie 300 et s'est présenté avec le Vinales Racing à la course à domicile d'Assen. En 2022, il est passé à la moto de 600 cm3 en remportant l'IDM cette année-là.



"Tout d'abord, je suis très impatient", a souri Smits. "Bien sûr, nous abordons le week-end sans attentes et il s'agira avant tout d'apprendre beaucoup, puis nous verrons où nous nous situons par rapport aux meilleurs pilotes du monde. C'est une grande opportunité pour Ten Kate et le Yamaha Thailand Racing Team de pouvoir rouler ici".