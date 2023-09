Il campione IDM debutta al campionato mondiale SSP di Portimão

Twan Smits ha condotto una convincente IDM Supersport, che ha vinto con quattro vittorie e altri cinque piazzamenti nei primi tre posti nel finale di stagione a Hockenheim lo scorso fine settimana. Ma è stata una partita combattuta, perché il secondo classificato, Melvin van der Voort, aveva solo cinque punti in meno. Entrambi sono olandesi.

Smits corre per il team Yamaha Apreco Racing, supportato tecnicamente da Ten Kate. A ricevere il supporto degli specialisti del tuning di Nieuwleusen è anche il Team Yamaha Thailandia, che aveva bisogno di un sostituto per l'infortunato Apiwath Wongthananon per l'imminente incontro del Campionato Mondiale Supersport a Portimão. Grazie all'intermediazione di Ten Kate, il diciannovenne Smits entrerà in scena e farà il suo debutto nel Campionato del Mondo.



"Noi di Ten Kate siamo molto orgogliosi di poter dare a un giovane talento olandese la possibilità di testare il suo livello nel Campionato del Mondo Supersport", ha dichiarato Kervin Bos, team manager di Ten Kate. "Yamaha Thailand Racing rende tutto questo possibile. Il team sviluppa talenti tailandesi, ma purtroppo Wongthananon è ancora infortunato, quindi vogliono dare una possibilità a un giovane talento olandese".

Smits ha avuto uno sviluppo stellare: nel 2021 sarà ancora nella categoria 300cc e gareggerà con il Vinales Racing nella gara di casa ad Assen. Nel 2022, il passaggio alla moto da 600 cc è avvenuto con la vittoria dell'IDM di quell'anno.



"Prima di tutto, non vedo l'ora", ha sorriso Smits. "Naturalmente affronteremo il fine settimana senza aspettative e si tratterà soprattutto di imparare molto, per poi vedere a che punto siamo rispetto ai migliori piloti del mondo. È una grande opportunità per Ten Kate e per il Team Yamaha Thailand Racing poter correre qui".