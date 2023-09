Campeão IDM estreia-se no Campeonato do Mundo de SSP em Portimão

Há poucos dias, Twan Smits venceu o IDM Supersport 2023 em Hockenheim, e agora o jovem de 19 anos vai estrear-se no Campeonato do Mundo em Portimão - com a Yamaha Tailândia.

Twan Smits conduziu uma convincente IDM Supersport, que venceu com quatro vitórias e cinco outros resultados nos três primeiros lugares no final da época em Hockenheim, no passado fim de semana. Mas a decisão foi renhida, uma vez que o segundo classificado, Melvin van der Voort, tinha apenas menos cinco pontos. Ambos são holandeses.

Smits corre pela equipa Yamaha Apreco Racing, que é tecnicamente apoiada pela Ten Kate. Quem também está a receber apoio dos especialistas em afinação de Nieuwleusen é a Team Yamaha Thailand, que precisava de um substituto para o lesionado Apiwath Wongthananon para o próximo encontro do Campeonato do Mundo de Supersport em Portimão. Por intermédio da Ten Kate, Smits, de 19 anos, vai entrar em ação e fazer a sua estreia no Campeonato do Mundo.



"Nós na Ten Kate estamos muito orgulhosos por podermos dar a um jovem talento holandês a oportunidade de testar o seu nível no Campeonato do Mundo de Supersport," disse o chefe de equipa da Ten Kate, Kervin Bos. "A Yamaha Thailand Racing torna isto possível. A equipa desenvolve talentos da Tailândia, mas infelizmente Wongthananon ainda está lesionado, por isso querem dar uma oportunidade a um jovem talento holandês."

Smits teve um desenvolvimento acentuado, com o adolescente ainda a correr na categoria de 300cc em 2021 e a competir com a Vinales Racing na sua corrida em casa, em Assen. Em 2022, a mudança para a moto de 600cc veio com a vitória do IDM nesse ano.



"Antes de mais, estou muito ansioso", sorriu Smits. "É claro que vamos para o fim de semana sem expectativas e será sobretudo para aprender muito, depois veremos em que posição estamos em comparação com os melhores pilotos do mundo. É uma grande oportunidade para a Ten Kate e a Yamaha Thailand Racing Team poderem correr aqui."