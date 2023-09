Nicolò Bulega : premier champion du monde Supersport Ducati

La liste des succès de Ducati dans la catégorie Superbike est longue et commence avec la première victoire lors de la deuxième course à Donington Park en 1988 avec une 851 par Marco Lucchinelli. Le premier titre de champion du monde a été remporté en 1990 par Raymond Roche. Aujourd'hui, Ducati domine les statistiques avec 414 victoires et 18 titres.

En revanche, les inscriptions au championnat du monde Supersport sont modestes, les motos japonaises à quatre cylindres de 600 cm3 ayant donné le ton pendant des décennies. La 749 n'a remporté que quatre courses entre 2000 et 2005. Ce n'est qu'avec l'introduction en 2022 du règlement Next-Generation et de son système d'équilibrage que la 955 V2 a pu être utilisée de manière compétitive, avec laquelle Nicolò Bulega a tout écrasé cette année.

Le pilote de 23 ans débute le championnat du monde Supersport 2023 avec une double victoire à Phillip Island, mais il n'est ensuite parvenu à monter sur le podium que lors de la deuxième course à Lombok, où il a terminé troisième. Outre Imola, Mandalika devait être le seul meeting où le pilote Ducati n'avait pas pu remporter de victoire. Il a de nouveau remporté les deux courses lors de l'ouverture européenne à Assen, puis à Donington Park, Magny-Cours et Aragón, ainsi que les premières courses à Barcelone, Misano et Most.

Avec une avance souveraine de 85 points sur Stefano Manzi (Yamaha), Bulega a transformé le premier penalty en se classant premier lors de la première course à Portimão. D'ailleurs, comme Dominique Aegerter il y a un an, l'Italien a remporté le championnat du monde avant la fin, trois courses avant la fin.

Depuis le 5 septembre déjà, il est officiel que Bulega rejoindra la star Ducati Álvaro Bautista au championnat du monde Superbike 2024.