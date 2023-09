Nicolò Bulega: primo campione del mondo Ducati Supersport

Nel Campionato Mondiale Superbike, la Ducati è il costruttore di maggior successo, ma nella categoria Supersport, gli italiani erano una tabula rasa. La situazione è cambiata con Nicolò Bulega, che ha vinto in modo convincente il Campionato del Mondo 2023.

La lista dei successi Ducati nella classe Superbike è lunga e inizia con la prima vittoria nel secondo round di Donington Park nel 1988 con una 851 di Marco Lucchinelli. Il primo titolo mondiale fu conquistato da Raymond Roche nel 1990. Oggi la Ducati domina le statistiche con 414 vittorie e 18 titoli.

Al contrario, le partecipazioni al Campionato mondiale Supersport, dove le moto giapponesi a quattro cilindri da 600 cc hanno fatto scuola per decenni, sono modeste. Solo quattro gare sono state vinte con la 749 tra il 2000 e il 2005. Solo il regolamento di nuova generazione introdotto nel 2022, con il relativo sistema di bilanciamento, ha permesso l'uso competitivo della 955 V2, con la quale Nicolò Bulega ha spinto tutto in terra quest'anno.

Il 23enne ha iniziato il Campionato Mondiale Supersport 2023 con una doppia vittoria a Phillip Island, ma poi è salito sul podio solo con il terzo posto nella seconda gara a Lombok. Oltre a Imola, Mandalika è stato l'unico appuntamento in cui il pilota Ducati non è riuscito a ottenere una vittoria. All'esordio europeo ad Assen, ha vinto entrambe le gare e successivamente a Donington Park, Magny-Cours e Aragona, oltre che nei primi round di Barcellona, Misano e Most.

Con un vantaggio di 85 punti su Stefano Manzi (Yamaha), Bulega ha convertito la prima penalità nel primo round di Portimão con il primo posto. A proposito: come Dominique Aegerter un anno fa, l'italiano ha vinto il Campionato del Mondo a tre gare dalla fine.

Dal 5 settembre è già ufficiale che Bulega affiancherà la stella della Ducati Álvaro Bautista nel Campionato mondiale Superbike 2024.