Nicolò Bulega: Primeiro Campeão do Mundo Ducati Supersport

No Campeonato Mundial de Superbike, a Ducati é o fabricante mais bem-sucedido, mas na categoria Supersport, os italianos eram uma folha em branco. Isso mudou com Nicolò Bulega, que venceu de forma convincente o Campeonato do Mundo de 2023.

A lista de sucessos da Ducati na classe Superbike é longa e começa com a primeira vitória na segunda ronda em Donington Park, em 1988, com uma 851 de Marco Lucchinelli. O primeiro título do campeonato do mundo foi conquistado por Raymond Roche em 1990. Atualmente, a Ducati domina as estatísticas com 414 vitórias e 18 títulos.

Em contraste, as entradas no Campeonato do Mundo de Supersport, onde as motas japonesas de quatro cilindros com 600 cc deram o mote durante décadas, são modestas. Apenas quatro corridas foram ganhas com a 749 entre 2000 e 2005. Apenas os regulamentos da próxima geração introduzidos em 2022 com o sistema de equilíbrio correspondente permitiram a utilização competitiva da 955 V2, com a qual Nicolò Bulega levou tudo ao chão este ano.

O jovem de 23 anos começou o Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 com uma dupla vitória em Phillip Island, mas depois só subiu ao pódio em terceiro lugar na segunda corrida em Lombok. Para além de Imola, Mandalika foi o único encontro em que o piloto da Ducati não conseguiu marcar uma vitória. Na abertura do Europeu em Assen, voltou a vencer as duas corridas e mais tarde em Donington Park, Magny-Cours e Aragón, bem como nas primeiras rondas em Barcelona, Misano e Most.

Com uma vantagem de 85 pontos sobre Stefano Manzi (Yamaha), Bulega converteu a primeira penalização na primeira ronda em Portimão com o primeiro lugar. A propósito: tal como Dominique Aegerter há um ano, o italiano venceu o Campeonato do Mundo três corridas antes do final.

Já é oficial desde 5 de setembro que Bulega vai juntar-se à estrela da Ducati, Álvaro Bautista, no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.