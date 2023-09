Débuts en Supersport à Portimão : Andrea Migno avec Honda

En janvier 2024, Andrea Migno aura 28 ans, ce qui signifie que sa carrière en Moto3 touche à sa fin. De plus, l'Italien n'a pas trouvé d'équipe pour cette année et n'a disputé que quelques GP en remplacement de Lorenzo Fellon, blessé. A la recherche d'une autre série, son management de VR46 s'est donc penché sur le paddock du championnat du monde proche de la série et a déjà parlé avec des équipes de pointe de la classe Supersport.

Migno aura donc plus tôt que prévu l'occasion de faire ses preuves dans le championnat du monde Supersport. Lors du meeting de Portimão, le pilote de 27 ans pilotera une CBR600RR au sein du team Petronas MIE Honda. L'équipe de Midori Moriwaki utilisera une troisième moto pour Migno lors de l'avant-dernier meeting de la saison.

"Avant toute chose, je tiens à remercier l'équipe de m'offrir cette merveilleuse opportunité dans un monde de la course totalement nouveau pour moi. Je suis très excité et je vais faire de mon mieux pour en profiter avec toute l'équipe", a déclaré le double vainqueur de Moto3. "Je me sens prêt et j'ai hâte de vivre cette nouvelle expérience dont je sens déjà qu'elle sera formidable".

La mission à Portimão ne sera certainement pas une partie de plaisir pour Migno. Certes, il connaît le circuit, mais pas la moto et les pneus Pirelli. De plus, pour sa première année de retour (en 2021 et 2022, Honda était absente de la catégorie moyenne), la Honda CBR600RR roule systématiquement en queue de peloton.

Les deux autres Honda seront pilotées par la figure de proue Tarran Mackenzie et Ibrahim Norrodin. Initialement, on pensait que le pilote titulaire Adam Norrodin ferait son retour, mais il sera à nouveau remplacé par son frère.