Debutto in Supersport a Portimão: Andrea Migno con la Honda

Andrea Migno compirà 28 anni nel gennaio 2024 e solo per questo motivo la sua carriera in Moto3 sta per concludersi. Inoltre, l'italiano non aveva trovato una squadra per quest'anno e ha completato solo alcuni GP come sostituto dell'infortunato Lorenzo Fellon. Alla ricerca di un'altra serie, il suo management alla VR46 ha quindi dato un'occhiata al paddock del quasi campionato del mondo e stava già parlando con i migliori team della classe Supersport.

Ora Migno ha l'opportunità di mettersi alla prova nel Campionato del Mondo Supersport prima del previsto. All'incontro di Portimão, il 27enne guiderà una CBR600RR per il Team Petronas MIE Honda. Il team di Midori Moriwaki schiera una terza moto per Migno al penultimo appuntamento della stagione.

"Prima di tutto, voglio ringraziare il team per avermi dato questa meravigliosa opportunità in un mondo delle corse che è completamente nuovo per me. Sono molto emozionato e farò del mio meglio per godermela insieme a tutta la squadra", ha detto il due volte vincitore della Moto3. "Mi sento pronto e non vedo l'ora di affrontare questa nuova esperienza, che sento già sarà fantastica".

L'evento di Portimão non sarà certo una passeggiata per Migno. Conosce il circuito, ma non la moto e i pneumatici Pirelli. Inoltre, la Honda CBR600RR è costantemente nelle retrovie nel suo primo anno di ritorno (Honda è stata assente dalla categoria di mezzo nel 2021 e nel 2022).

Le altre due Honda saranno pilotate da Tarran Mackenzie e Ibrahim Norrodin. Inizialmente si pensava che il pilota abituale Adam Norrodin avrebbe fatto il suo ritorno, ma sarà ancora una volta sostituito dal fratello.