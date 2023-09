Estreia nas Supersport em Portimão: Andrea Migno com a Honda

Em agosto, o SPEEDWEEK.com noticiou que o vencedor de Moto3 Andrea Migno estava à procura de um lugar no Campeonato do Mundo de Supersport. O italiano vai fazer a sua estreia na prova de Portimão, mas inicialmente apenas como suplente.

Andrea Migno fará 28 anos em janeiro de 2024 e, só por isso, a sua carreira na Moto3 está a chegar ao fim. Além disso, o italiano não encontrou uma equipa para este ano e apenas completou alguns GPs como substituto do lesionado Lorenzo Fellon. Em busca de outra série, a sua direção na VR46 procurou no paddock do Campeonato do Mundo de quase-série e já estava a falar com as melhores equipas da classe Supersport.

Agora, Migno tem a oportunidade de provar o seu valor no Campeonato do Mundo de Supersport mais cedo do que o esperado. No encontro em Portimão, o piloto de 27 anos vai pilotar uma CBR600RR pela Team Petronas MIE Honda. A equipa de Midori Moriwaki vai colocar em campo uma terceira moto para Migno no penúltimo encontro da época.

"Antes de mais, quero agradecer à equipa por me dar esta maravilhosa oportunidade num mundo de corridas que é completamente novo para mim. Estou muito entusiasmado e vou dar o meu melhor para desfrutar desta oportunidade juntamente com toda a equipa," disse o duas vezes vencedor de Moto3. "Sinto-me pronto e ansioso por esta nova experiência, que já sinto que vai ser óptima."

O evento de Portimão não será certamente um passeio no parque para Migno. Ele conhece o circuito, mas não a mota e os pneus Pirelli. Além disso, a Honda CBR600RR está consistentemente a andar na parte de trás do campo no seu primeiro ano de regresso (a Honda esteve ausente da categoria intermédia em 2021 e 2022).

As outras duas Honda serão pilotadas pela figura de proa Tarran Mackenzie e Ibrahim Norrodin. Inicialmente, presumia-se que o piloto regular Adam Norrodin regressaria, mas será mais uma vez substituído pelo seu irmão.