Portimao, FP1 : Ten Kate imposant - les deux pilotes devant

Le team Ten Kate Yamaha se réjouit : Stefano Manzi et Jorge Navarro ont terminé la première séance d'essais libres du championnat du monde Supersport à Portimao aux 1ère et 2ème places, le leader du championnat Nicolo Bulega (Ducati) a terminé 3ème, Marcel Schrötter 7ème.

Avant ce week-end, Nicolo Bulega compte 82 points d'avance sur le deuxième, Stefano Manzi, au classement général du championnat du monde. Si Bulega a 62 points d'avance ou plus après la deuxième course de dimanche, il sera champion.

Lors de la première séance d'essais libres de vendredi midi, son adversaire Manzi a donné le ton en devançant de 0,123 seconde son coéquipier chez Ten-Kate-Yamaha, Jorge Navarro, qui a réalisé sa meilleure performance de la saison lors des essais. Bulega a terminé troisième à 0,183 sec, suivi par ses collègues Ducati De Rosa, Caricasulo et Montella.

Marcel Schrötter, du team MV Agusta Reparto Corse, a terminé septième (+0,533 sec). Niki Tuuli a placé la meilleure Triumph en 11e position et Tarran Mackenzie, le pilote Honda le plus rapide, a échoué en 23e position.



L'Autrichien Max Kofler (D34G Ducati), qui avait marqué ses premiers points en championnat du monde il y a un an à Portimao, s'est classé 22ème lors de cette séance d'entraînement (+2,210 sec).