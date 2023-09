Portimao, FP1: Ten Kate impressionante - entrambi i piloti davanti a tutti

Nicolo Bulega ha 82 punti di vantaggio sul secondo classificato Stefano Manzi nella classifica generale del Campionato del Mondo prima di questo fine settimana. Se Bulega avrà un vantaggio di 62 o più punti dopo la seconda gara di domenica, sarà campione.

Nella prima sessione di prove libere di venerdì all'ora di pranzo, il suo rivale Manzi si è imposto con 0,123 secondi di vantaggio sul suo compagno di squadra del team Ten-Kate Yamaha Jorge Navarro, che ha realizzato la sua migliore prestazione di questa stagione. Bulega si è piazzato terzo, a 0,183 secondi, seguito dai compagni di squadra Ducati De Rosa, Caricasulo e Montella.

Marcel Schrötter del team MV Agusta Reparto Corse è settimo (+0,533 sec). Niki Tuuli ha portato la migliore Triumph all'11° posto e Tarran Mackenzie è rimasto bloccato come pilota Honda più veloce in 23° posizione.



L'austriaco Max Kofler (D34G Ducati) ha ottenuto i suoi primi punti nel Campionato del Mondo a Portimao un anno fa, e in questa prova ha chiuso al 22° posto (+2.210 sec).