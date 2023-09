Portimão, FP1: Ten Kate impressiona - ambos os pilotos na frente



por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

donnyfoto.com

A equipa Ten Kate Yamaha ficou muito satisfeita: Stefano Manzi e Jorge Navarro terminaram a primeira sessão de treinos livres do Campeonato do Mundo de Supersport em Portimão em 1º e 2º lugar. O líder do Campeonato do Mundo Nicolo Bulega (Ducati) foi 3º, Marcel Schrötter 7º.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.