Portimão, FP2 : Jorge Navarro prend les Ducati par surprise

Lors de la première séance d'essais du matin, deux Yamaha ont pris la tête devant trois Ducati, et la MV Agusta de Marcel Schrötter s'est classée septième. Le meilleur temps a été réalisé par l'as Ten Kate Stefano Manzi en 1:44.190 min, ce qui était déjà proche du record du tour de 1:44.123 min établi l'année dernière par Raffaele De Rosa (Ducati).

Lors de la deuxième séance d'entraînement, les supersportives ont tout de suite imposé un rythme rapide. Le leader du championnat du monde Nicolò Bulega (Ducati) a réalisé le meilleur temps du week-end en 1:43,941 min lors de son troisième tour de piste, tandis que Yuta Okaya (Kawasaki) a provoqué le premier crash de la séance, suivi par les chutes de Manzi, du champion IDM Twan Smits (Yamaha) et de Tom Edwards (Yamaha).

A la mi-temps de la séance de 45 minutes, Bulega menait toujours de plus de 0,5 seconde devant Yari Montella (Ducati) et Valentin Debise (Yamaha). Schrötter s'est classé cinquième avec un meilleur temps au tour de 1:44,654 min.

Les dix dernières minutes ont été très animées sur la piste, et seul le pilote Ducati semblait d'abord pouvoir s'approcher du temps de Bulega. Mais une fois le temps officiel écoulé, le pilote de 23 ans a été pris de vitesse par Jorge Navarro (Yamaha) et Montella, qui l'ont relégué à la troisième place. En 1:43,849 min, l'Espagnol du Team Ten Kate Yamaha a terminé la première journée d'essais en tête de la feuille des temps combinée et semble également bien placé sur la distance. Les deux pilotes Ducati se suivent à seulement 0,034 seconde.

Marcel Schrötter a continué à progresser lors de la FP2, mais a glissé à la neuvième position avec 0,7 sec de retard. Juste derrière le pilote MV Agusta se trouve Niki Tuuli avec la meilleure Triumph. Le meilleur pilote Kawasaki est Tom Booth-Amos, 12e, mais seulement 0,003 sec devant Can Öncü, longtemps blessé. Sur une piste difficile à piloter, Tarran Mackenzie a réalisé le 22e temps avec sa Honda.

Max Kofler (Ducati) s'est classé vingtième avec 1,9 sec de retard.