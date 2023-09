Portimão, FP2: Jorge Navarro surpreende os ases da Ducati

O líder do Campeonato do Mundo, Nicolò Bulega (Ducati), parecia dominar o primeiro dia de treinos do Campeonato do Mundo de Supersport 2023 em Portimão, mas no final o piloto da Ten Kate Yamaha, Jorge Navarro, regozijou-se com o seu primeiro melhor tempo nos treinos.

Na primeira sessão de treinos da manhã, duas Yamaha lideraram à frente de três Ducati, e a MV Agusta de Marcel Schrötter seguiu em 7º lugar. O melhor tempo foi estabelecido pelo ás da Ten Kate Stefano Manzi em 1:44.190 min, que já estava perto do recorde de volta de 1:44.123 min do ano passado por Raffaele De Rosa (Ducati).

Na segunda sessão de treinos livres, os pilotos de supersport também impuseram um ritmo rápido desde o início. O líder do Campeonato do Mundo, Nicolò Bulega (Ducati), estabeleceu o tempo mais rápido do fim de semana até agora na sua terceira volta em 1:43,941 minutos. Entretanto, Yuta Okaya (Kawasaki) causou a primeira queda da sessão, seguida pelas quedas de Manzi, do campeão da IDM Twan Smits (Yamaha) e de Tom Edwards (Yamaha).

A meio da sessão de 45 minutos, Bulega ainda liderava com mais de 0,5 segundos de vantagem sobre Yari Montella (Ducati) e Valentin Debise (Yamaha). Schrötter ficou em 5º lugar com um tempo de volta melhorado de 1:44.654 min.

Nos últimos dez minutos a pista voltou a ficar cheia de gente e, no início, apenas o piloto da Ducati parecia aproximar-se do tempo de Bulega. Mas após o tempo oficial ter expirado, o jovem de 23 anos foi apanhado desprevenido por Jorge Navarro (Yamaha) e Montella e relegado para o terceiro lugar. Com 1:43.849 min, o espanhol da Team Ten Kate Yamaha terminou o primeiro dia de treinos como o mais rápido na tabela de tempos combinados e parece estar também na melhor posição na distância. Os dois pilotos da Ducati seguem-no a apenas 0,034 segundos.

Marcel Schrötter melhorou ainda mais no FP2, mas caiu para a nona posição, 0,7 segundos atrás. Logo atrás do piloto da MV Agusta segue Niki Tuuli com a melhor Triumph. O melhor piloto da Kawasaki foi Tom Booth-Amos em 12º lugar, mas apenas 0,003 segundos à frente do lesionado Can Öncü. Tarran Mackenzie fez o 22º tempo com a Honda na exigente pista.

Max Kofler (Ducati) foi vigésimo, 1,9 segundos atrás.