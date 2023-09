A Marcel Schrötter le preocupa: ¿No es competitivo?

Marcel Schrötter se está adaptando bien a la pista de Portimao, pero el equipo vuelve a tener dificultades. El piloto alemán de MV Agusta espera que gran parte de los problemas puedan solucionarse en la sesión clasificatoria. "En el mejor de los casos daremos un paso adelante el sábado para acabar al menos en las dos primeras filas de la parrilla", se preocupa Schrötter. "Sabemos que somos fuertes en la distancia de carrera. Pero en las condiciones actuales no estamos en condiciones de luchar por el podio aquí. Me gusta la pista, pero con los problemas actuales me cuesta ir más rápido".

El equipo ha tenido grandes problemas, especialmente con la elección de neumáticos. "Por alguna razón, el neumático blando giró 180 grados sobre la llanta. Eso ya nos ha pasado antes. También sentí vibraciones extremas", se quejó Marcel a SPEEDWEEK.com. "Al final, me sentí más cómodo con el neumático duro y fui más rápido en general".

Mientras sus rivales también elijan el neumático duro, Schrötter podrá seguirles el ritmo. Schrötter ocupó la 5ª posición en la segunda sesión de entrenamientos libres durante un rato, pero luego cayó hasta la 9ª. También terminó noveno el viernes. "En comparación con la competencia, al principio no lo estamos haciendo mal. Pero no conseguimos coger el ritmo con el neumático blando trasero. Ese es el principal problema", señaló el bávaro.