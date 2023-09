Marcel Schrötter s'inquiète : pas compétitif ?

Marcel Schrötter s'accommode bien de la piste de Portimao, mais l'équipe est une nouvelle fois confrontée à des difficultés. Le pilote allemand de MV-Agusta espère qu'une grande partie des problèmes pourront être résolus d'ici les essais chronométrés. "Dans le meilleur des cas, nous ferons un pas en avant samedi, de sorte que nous finirons au moins dans les deux premières lignes de la grille de départ", s'inquiète Schrötter. "Nous savons que nous sommes forts sur la distance de la course. Mais dans notre état actuel, nous ne sommes pas en mesure de nous battre pour le podium ici. J'aime le circuit, mais avec les problèmes actuels, j'ai du mal à aller plus vite".

L'équipe a notamment rencontré de gros problèmes dans le choix des pneus. "Je ne sais pas pourquoi, le pneu tendre a tourné de 180 degrés sur la jante. Cela nous est déjà arrivé. De plus, je ressentais des vibrations extrêmes", s'est plaint Marcel à SPEEDWEEK.com. "Finalement, je me suis senti plus à l'aise avec le pneu dur et j'ai été globalement plus rapide".

Tant que ses adversaires choisissent eux aussi les pneus durs, Schrötter peut rivaliser avec eux. Schrötter a occupé un temps la cinquième place lors de la deuxième séance d'essais libres, mais a ensuite reculé à la neuvième place. Il a également terminé la journée de vendredi en neuvième position. "Par rapport à la concurrence, nous ne sommes pas trop mal placés au départ. Mais nous n'arrivons pas à en rajouter avec le pneu arrière tendre. C'est le problème principal", a constaté le Bavarois.