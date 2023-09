Marcel Schrötter si preoccupa: non è competitivo?

Marcel Schrötter sta affrontando bene la pista di Portimao, ma la squadra si trova ancora una volta in difficoltà. Il pilota tedesco della MV Agusta spera che gran parte dei problemi possano essere risolti entro le qualifiche. "Nella migliore delle ipotesi faremo un passo avanti sabato, in modo da finire almeno sulle prime due file della griglia", si preoccupa Schrötter. "Sappiamo di essere forti sulla distanza di gara. Ma nelle condizioni attuali non siamo in grado di lottare per il podio. La pista mi piace, ma con i problemi attuali faccio fatica a diventare più veloce".

La squadra ha avuto grossi problemi, soprattutto nella scelta degli pneumatici. "Per qualche motivo, la gomma morbida si è girata di 180 gradi sul cerchio. Ci è già successo in passato. Ho anche avvertito vibrazioni estreme", ha dichiarato Marcel a SPEEDWEEK.com. "Alla fine, mi sono sentito più a mio agio con la gomma dura e sono stato complessivamente più veloce".

Finché anche i suoi rivali sceglieranno la gomma dura, Schrötter potrà tenere il loro passo. Schrötter ha conquistato il 5° posto nella seconda sessione di prove libere per un po', ma poi è sceso al 9° posto. Anche venerdì ha concluso al nono posto. "Rispetto alla concorrenza, all'inizio non stiamo andando male. Ma non riusciamo a recuperare con la gomma posteriore morbida. Questo è il problema principale", ha osservato il bavarese.