Marcel Schrötter preocupa-se: Não é competitivo?

O alemão Marcel Schrötter teve problemas com os pneus traseiros macios na sexta-feira do Campeonato do Mundo de Supersport em Portimão. O piloto da MV Agusta teme pela potência da sua F3 800 RR.

Marcel Schrötter está a lidar bem com a pista em Portimão, mas a equipa está a enfrentar dificuldades mais uma vez. O piloto alemão da MV Agusta espera que uma grande parte dos problemas possa ser resolvida na qualificação. "Na melhor das hipóteses, damos um passo em frente no sábado para que, pelo menos, acabemos nas duas primeiras filas da grelha," preocupa-se Schrötter. "Sabemos que somos fortes na distância da corrida. Mas nas condições actuais não estamos em posição de lutar pelo pódio aqui. Gosto da pista, mas com os problemas actuais estou a lutar para ser mais rápido."

A equipa tem tido grandes problemas, especialmente com a escolha dos pneus. "Por qualquer razão, o pneu macio rodou 180 graus na jante. Isso já nos aconteceu antes. Também senti vibrações extremas", queixou-se Marcel ao SPEEDWEEK.com. "No final, senti-me mais confortável com o pneu duro e fui mais rápido no geral."

Desde que os seus rivais também escolham o pneu duro, Schrötter pode acompanhá-los. Schrötter ficou em 5º lugar na segunda sessão de treinos livres durante algum tempo, mas depois caiu para 9º. Também terminou em nono na sexta-feira. "Em comparação com a concorrência, não estamos a ir mal no início. Mas não conseguimos recuperar o atraso com o pneu traseiro macio. Esse é o principal problema", observou o bávaro.