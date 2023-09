Portimão, Superpole: Bulega batte il record di Aegerter

La Superpole del Campionato Mondiale Supersport 2023 si è svolta con un tempo da cartolina e una temperatura estiva di 26 gradi. Poiché solo la categoria Superbike ha una terza sessione di prove, i piloti della Supersport hanno utilizzato anche i 20 minuti di qualifiche per lavorare sulla messa a punto.

Venerdì, Jorge Navarro (Ten Kate Yamaha) ha ottenuto il miglior tempo a Portimão in 1:43.849 min, con Yari Montella e il leader del campionato mondiale Nicolò Bulega (entrambi Ducati) solo leggermente più lenti. Al nono posto, Marcel Schrötter (MV Agusta) ha perso 0,7 secondi.

Come la categoria Superbike, anche i piloti della Supersport hanno utilizzato il pneumatico morbido da corsa SCX nella sessione di Superpole. Il primo tempo degno di nota è stato ottenuto da Bulega in 1:43.132 min. Il record della pole è stato stabilito un anno fa da Dominique Aegerter (Yamaha) in 1:43.065 min.

A metà gara, il leader del Campionato del Mondo ha preceduto Navarro di 0,4 secondi. Valentin Debise (Yamaha) e Montella. Schrötter seguiva in ottava posizione, a 0,7 secondi dal bavarese, seguito da Manzi.

A sei minuti dalla fine, il gruppo è sceso in pista per un ultimo tentativo. I settori rossi si sono visti solo per Bulega, che si è assicurato la pole con un tempo record di 1'42.769". Con un vantaggio di 85 punti su Stefano Manzi (Yamaha), il pilota della Ducati può già vincere il Campionato del Mondo nella prima gara di oggi pomeriggio.

Subito dopo il miglior tempo di Bulega, la sessione è stata interrotta da una caduta di Tarran Mackenzie, che però è risalito rapidamente in sella alla sua moto. Tuttavia, tutti i piloti sono rientrati ai box. Il tempo rimanente di 3:29 min è stato sufficiente per un giro volante, ma la pole di Bulega è stata cementata. Manzi e Montella hanno completato la prima fila.

Marcel Schrötter si è assicurato il settimo posto in griglia per la MV Agusta all'ultimo minuto, con Can Öncü sulla migliore Kawasaki in nona posizione. Niki Tuuli è stato il miglior pilota Triumph, 15°.

Max Kofler (Ducati) non è riuscito ad andare oltre la 21a posizione. Il campione IDM Twan Smits (Yamaha) è stato 22°.