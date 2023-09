Portimão, Superpole: Bulega bate o recorde de Aegerter

Nicolò Bulega (Ducati) garantiu a pole em tempo recorde no encontro de Supersport em Portimão. Marcel Schrötter (MV Agusta) vai partir da terceira linha da grelha de partida.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

A Superpole do Campeonato do Mundo de Supersport 2023 teve lugar com um tempo de sonho e uma temperatura de verão de 26 graus. Uma vez que apenas a categoria de Superbike tem uma terceira sessão de treinos, os pilotos de Supersport também utilizaram os 20 minutos da sessão de qualificação para trabalharem nas afinações.

Na sexta-feira, Jorge Navarro (Ten Kate Yamaha) estabeleceu o melhor tempo em 1:43.849 min, com Yari Montella e o líder do campeonato do mundo Nicolò Bulega (ambos Ducati) apenas ligeiramente mais lentos. Em nono lugar, Marcel Schrötter (MV Agusta) perdeu 0,7 segundos.

Tal como a categoria Superbike, os pilotos da Supersport também utilizaram o pneu de corrida macio SCX na sessão de Superpole. O primeiro tempo notável foi estabelecido por Bulega em 1:43.132 min. O recorde da pole foi estabelecido há um ano por Dominique Aegerter (Yamaha) em 1:43.065 min.

A meio da corrida, o líder do Campeonato do Mundo liderava Navarro por 0,4 segundos. Valentin Debise (Yamaha) e Montella. Schrötter seguia em oitavo lugar, a 0,7s do bávaro, seguido de Manzi.

A seis minutos do final, o pelotão entrou em pista para uma última tentativa. Os sectores vermelhos só foram vistos por Bulega, que garantiu a pole com um tempo recorde de 1'42.769". Com uma vantagem de 85 pontos sobre Stefano Manzi (Yamaha), o piloto da Ducati já pode vencer o Campeonato do Mundo na primeira corrida desta tarde.

Imediatamente após o melhor tempo de Bulega, a sessão foi interrompida após uma queda de Tarran Mackenzie, que, no entanto, voltou rapidamente para a sua mota. No entanto, todos os pilotos regressaram às boxes. O tempo restante de 3min29s foi suficiente para uma volta voadora, mas a pole de Bulega foi cimentada. Manzi e Montella completam a primeira fila.

Marcel Schrötter garantiu o sétimo lugar da grelha para a MV Agusta no último minuto, com Can Öncü na melhor Kawasaki em nono. Niki Tuuli foi o melhor piloto da Triumph em 15º.

Max Kofler (Ducati) não conseguiu ir além da 21ª posição. O campeão da IDM Twan Smits (Yamaha) foi 22º.