Portimão, Course 1 : Victoire de Bulega, quatrième place de Schrötter

Avec 85 points d'avance, Nicolò Bulega n'avait besoin que d'une sixième place lors de la première course du championnat du monde Supersport 2023 à Portimão pour remporter le championnat du monde. En tant que pole-setteuse supérieure avec 0,5 sec d'avance, il fallait s'attendre à ce que le pilote Ducati ne parvienne pas à décrocher le titre.

Le temps était toujours magnifique avec un soleil et 29 degrés, seul le vent s'était un peu levé. Au début, un groupe de trois pilotes s'est formé en tête et s'est disputé le leadership. Avec Bulega et Stefano Manzi (Yamaha) et Yari Montella (Ducati), tous avaient un passeport italien.

Après seulement quatre tours, Manzi n'a pas pu suivre la vitesse des pilotes Ducati rapides et s'est dès lors battu avec son coéquipier de Ten Kate, Jorge Navarro, pour la troisième place. Lorsque Montella est tombé en panne au septième tour, Bulega semblait avoir la partie facile en tête, mais de manière surprenante, le leader du championnat du monde a eu du mal et les as de la Yamaha se sont de nouveau dangereusement rapprochés de lui. Finalement, cela a suffi et Bulega a assuré la victoire au championnat du monde en remportant sa 14e victoire de la saison ! Le podium a été complété par Manzi et Navarro.

Dans le groupe des poursuivants, c'est Marcel Schrötter qui s'est imposé après une belle remontée. Le pilote MV Agusta a assuré sa troisième place au classement général en terminant quatrième.

Niki Tuuli a terminé la Triumph Street Triple à la neuvième place. Le meilleur pilote Kawasaki est Can Öncü, 14e.

Le WorldSSP-Challenge se termine à Portimão et a été remporté par Tom Booth-Amos (Kawasaki). L'Anglais a chuté lors de la première course, mais a tout de même terminé dans les points avec sa ZX-6R en 15e position.

Max Kofler a commencé la course en 21e position et a parfois occupé la 19e place, mais sur la distance de 17 tours, l'Autrichien n'a cessé de reculer jusqu'à la 22e place. Favorisé par des abandons, le pilote Ducati a de nouveau franchi la ligne d'arrivée en 19e position.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Manzi devance d'abord Bulega, Montella et Debise, mais dès le premier virage, Bulega s'installe en tête. Schrötter septième. Huertas en fin de peloton avec un problème technique. Kofler en 19e position.



Tour 1 : Bulega 0,3 sec devant Manzi et Montella. Huertas a chuté. Schrötter toujours septième.



Tour 2 : Bulega et Manzi à égalité. Meilleur tour de Navarro en 1:43,822 min,



Tour 3 : Bulega. Manzi et Montella 1,6 sec devant Navarro et Debise. Schrötter (7e) se bat avec Caricasulo et Öncü pour la 6e place.



4e tour : Montella en 1:43,686 min à la 2e place, Manzi relégué à 1,2 sec. Schrötter maintenant sixième, mais déjà à 2,3 sec du cinquième. Chute de l'invité Ruiz.



Tour 5 : Les pilotes Ducati Bulega et Montella s'échappent. Les coéquipiers Manzi et Navarro se battent pour la troisième place. Schrötter réalise personnellement le meilleur tour. Kofler à la 20e place.



Tour 6 : Bulega devance Montella de 0,4 sec et Manzi de 1,4 sec.



Tour 7 : Montella tombe en panne. Schrötter (5e) à 2,8 sec de Debise.



Tour 8 : Bulega 1,4 sec devant Manzi et 1,6 sec devant Navarro. Schrötter rattrape massivement Debise (4e). Booth-Amos septième, Kofler de nouveau 19e.



Tour 9 : Bulega continue de perdre - 1,1 sec devant Manzi.



Tour 10 : Manzi et Navarro ont continué à rattraper Bulega. Schrötter n'est plus qu'à une seconde de Debise (5e). Chute de Booth-Amo. Le meilleur pilote Kawasaki est maintenant Öncü, 13e.



Tour 11 : Bulega à nouveau un peu plus rapide que Manzi. Schrötter (4e) dans la roue de Debise. Mackenzie 17e, Kofler 22e.



Tour 12 : Schrötter passe Debise à la 4e place !



Tour 13 : Navarro (3e) a pris la poudre d'escampette et se contente de la 3e place - il a 8,2 sec d'avance sur Schrötter (4e), qui a à nouveau Debise et Caricasulo sur le dos. Tuuli est 10e, Öncü 15e.



Tour 14 : Bulega devance Manzi de 0,7 sec et Navarro de 3,2 sec.



Tour 15 : Manzi trébuche. Chute de van Straalen.



Tour 16 : Bulega 1,4 sec devant Manzi. Schrötter n'est pas assuré de la 4e place.



Dernier tour : Bulega est champion du monde avec cette victoire. Schrötter quatrième.