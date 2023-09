Portimão, gara 1: vittoria di Bulega, quarto Schrötter

Con un vantaggio di 85 punti, a Nicolò Bulega è bastato un sesto posto nel primo round del Campionato Mondiale Supersport 2023 a Portimão per vincere il campionato. Essendo il pilota della Ducati autore della pole position con un vantaggio di 0,5 secondi, era prevedibile che non si sarebbe fatto sfuggire la vittoria del titolo fino alla fine.

Il tempo ha continuato a essere splendido con sole e 29 gradi, solo il vento si è alzato un po'. All'inizio si è formato un gruppo di tre piloti in testa, in lotta per la testa della corsa. Con Bulega e Stefano Manzi (Yamaha) e Yari Montella (Ducati), tutti con passaporto italiano.

Manzi non è più riuscito a tenere il passo dei veloci piloti Ducati dopo soli quattro giri e da quel momento in poi ha lottato con il suo compagno di squadra del Ten Kate Jorge Navarro per il terzo posto. Quando Montella si è ritirato per un difetto al settimo giro, Bulega sembrava avere gioco facile in vetta, ma sorprendentemente il leader del Mondiale ha faticato e gli assi della Yamaha si sono avvicinati di nuovo pericolosamente a lui. Alla fine, però, è bastato e Bulega si è aggiudicato il campionato del mondo con la sua 14a vittoria stagionale! Manzi e Navarro hanno completato il podio.

Nel gruppo degli inseguitori, Marcel Schrötter ha vinto dopo un notevole inseguimento. Il pilota MV Agusta si è assicurato il terzo posto nella classifica generale con il quarto posto.

Niki Tuuli ha portato a casa la Triumph Street Triple in nona posizione. Il miglior pilota Kawasaki è stato Can Öncü in 14a posizione.

Il WorldSSP Challenge si è concluso a Portimão, vinto da Tom Booth-Amos (Kawasaki). L'inglese era caduto nella prima gara, ma ha comunque portato la sua ZX-6R nei punti al 15° posto.

Max Kofler ha iniziato la gara in 21a posizione e a tratti ha girato in 19a posizione, ma nel corso dei 17 giri l'austriaco ha continuato a scendere fino alla 22a posizione. Favorito dai ritiri, il pilota della Ducati ha tagliato il traguardo ancora una volta in 19a posizione.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Manzi inizialmente davanti a Bulega, Montella e Debise, ma già alla prima curva Bulega ha preso il comando. Schrötter settimo. Huertas con un problema tecnico in fondo allo schieramento. Kofler 19°.



Giro 1: Bulega precede di 0,3 secondi Manzi e Montella. Huertas è caduto. Schrötter ancora settimo.



Giro 2: Bulega e Manzi si equivalgono. Giro più veloce Navarro in 1:43,822 min,



Giro 3: Bulega. Manzi e Montella 1,6 sec davanti a Navarro e Debise. Schrötter (7°) lotta con Caricasulo e Öncü per il 6° posto.



Giro 4: Montella al secondo posto in 1'43.686. Manzi a 1,2 secondi. Schrötter è ora sesto, ma già a 2,3 secondi dalla quinta posizione. Caduta dell'ospite titolare Ruiz.



Giro 5: I piloti Ducati Bulega e Montella se ne vanno. I compagni di squadra Manzi e Navarro lottano per il 3° posto. Schrötter ha il giro più veloce. Kofler al 20° posto.



Giro 6: Bulega ha 0,4 secondi di vantaggio su Montella e 1,4 secondi su Manzi.



Giro 7: Montella si ritira per un difetto. Schrötter (5°) a 2,8 secondi da Debise.



Giro 8: Bulega ha 1,4 secondi di vantaggio su Manzi e 1,6 secondi su Navarro. Schrötter sta recuperando molto su Debise (4°). Booth-Amos è 7°, Kofler è 19°.



Giro 9: Bulega perde ancora terreno, con 1,1 secondi di vantaggio su Manzi.



Giro 10: Manzi e Navarro hanno raggiunto Bulega. Schrötter è a un solo secondo da Debise (5°). Caduta di Booth-Amos. Il miglior pilota Kawasaki è ora Öncü, in 13a posizione.



11° giro: Bulega di nuovo un po' più veloce di Manzi. Schrötter (4°) dietro Debise. Mackenzie in posizione 17. Kofler in 22.



Giro 12: Schrötter passa Debise per il 4° posto!



13° giro: Navarro (3°) ha spento le polveri e si accontenta del 3° posto, con un vantaggio di 8,2 secondi su Schrötter (4°), che ha di nuovo il fiato sul collo di Debise e Caricasulo. Tuuli è 10°, Öncü 15°.



Giro 14: Bulega ha 0,7 secondi di vantaggio su Manzi e 3,2 secondi su Navarro.



Giro 15: Manzi inciampa. Caduta di van Straalen.



16° giro: Bulega ha 1,4 secondi di vantaggio su Manzi. Schrötter non è sicuro del 4° posto.



Ultimo giro: Bulega è campione del mondo con la vittoria. Schrötter quarto.