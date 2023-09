Portimão, corrida 1: vitória de Bulega, quarto lugar de Schrötter

Com 85 pontos de vantagem, Nicolò Bulega precisou apenas de um sexto lugar na primeira ronda do Campeonato do Mundo de Supersport de 2023, em Portimão, para vencer o campeonato. Sendo o pole superior com 0,5 segundos de vantagem, era de esperar que o piloto da Ducati não conseguisse levar o título até ao fim.

O tempo continuava a estar glorioso com sol e 29 graus, apenas o vento tinha aumentado um pouco. No início, um grupo de três pilotos formou-se na frente, lutando pela liderança. Com Bulega e Stefano Manzi (Yamaha) e Yari Montella (Ducati), todos com passaporte italiano.

Manzi já não conseguia acompanhar a velocidade dos rápidos pilotos da Ducati após apenas quatro voltas e, a partir daí, lutou com o seu companheiro de equipa da Ten Kate, Jorge Navarro, pelo terceiro lugar. Quando Montella se retirou com um defeito na 7ª volta, Bulega parecia ter um jogo fácil no topo, mas surpreendentemente o líder do Campeonato do Mundo teve dificuldades e os ases da Yamaha aproximaram-se perigosamente dele novamente. No final, no entanto, foi suficiente e Bulega venceu o Campeonato do Mundo com a sua 14ª vitória da época! Manzi e Navarro completaram o pódio.

No grupo de perseguição, Marcel Schrötter venceu após uma perseguição notável. O piloto da MV Agusta garantiu o terceiro lugar na classificação geral com o quarto lugar.

Niki Tuuli trouxe a Triumph Street Triple para casa na nona posição. O melhor piloto da Kawasaki foi Can Öncü na 14ª posição.

O WorldSSP Challenge terminou em Portimão, que foi ganho por Tom Booth-Amos (Kawasaki). O inglês tinha-se despistado na primeira corrida, mas mesmo assim trouxe a sua ZX-6R para casa nos pontos, em 15º lugar.

Max Kofler começou a corrida na 21ª posição e por vezes rodou na 19ª posição, mas ao longo das 17 voltas o austríaco foi caindo para a 22ª posição. Favorecido pelas desistências, o piloto da Ducati cruzou a linha de chegada novamente na 19ª posição.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma:

Largada: Manzi inicialmente à frente de Bulega, Montella e Debise, mas já na curva 1 Bulega assumiu a liderança. Schrötter em sétimo. Huertas com um problema técnico no final do pelotão. Kofler 19º.



Volta 1: Bulega 0,3 seg. à frente de Manzi e Montella. Huertas despista-se. Schrötter continua em sétimo.



Volta 2: Bulega e Manzi empatados. Volta mais rápida de Navarro em 1:43,822 min,



Volta 3: Bulega. Manzi e Montella 1,6 seg. à frente de Navarro e Debise. Schrötter (7º) luta com Caricasulo e Öncü pelo 6º lugar.



Volta 4: Montella em segundo lugar em 1m43,686s. Manzi com menos 1,2s. Schrötter agora em sexto, mas já a 2,3 segundos do quinto. Queda do convidado Ruiz.



Volta 5: Os pilotos da Ducati, Bulega e Montella, escapam. Os colegas de equipa Manzi e Navarro lutam pelo 3º lugar. Schrötter com a melhor volta pessoal. Kofler em 20º lugar.



Volta 6: Bulega 0,4 seg. à frente de Montella e 1,4 seg. à frente de Manzi.



Volta 7: Montella abandona com um defeito. Schrötter (5º) 2,8 seg atrás de Debise.



Volta 8: Bulega 1,4 seg. à frente de Manzi e 1,6 seg. à frente de Navarro. Schrötter aproxima-se a passos largos de Debise (4º). Booth-Amos em 7º, Kofler em 19º.



Volta 9: Bulega perde mais - 1,1 s à frente de Manzi.



Volta 10: Manzi e Navarro alcançam Bulega. Schrötter apenas um segundo atrás de Debise (5º). Queda de Booth-Amos. O melhor piloto da Kawasaki agora é Öncü, na 13ª posição.



Volta 11: Bulega novamente um pouco mais rápido que Manzi. Schrötter (4º) atrás de Debise. Mackenzie na posição 17. Kofler na 22.



Volta 12: Schrötter passa Debise para o 4º lugar!



Volta 13: Navarro (3º) gasta a sua pólvora e fica em 3º - tem uma vantagem de 8,2 segundos sobre Schrötter (4º), que tem novamente Debise e Caricasulo a respirarem-lhe no pescoço. Tuuli em 10º, Öncü em 15º.



Volta 14: Bulega 0,7 seg. à frente de Manzi e 3,2 seg. à frente de Navarro.



Volta 15: Manzi tropeça. Queda de van Straalen.



Volta 16: Bulega 1,4 seg à frente de Manzi. Schrötter não tem a certeza do 4º lugar.



Última volta: Bulega é Campeão do Mundo com a vitória. Schrötter em quarto.