Schrötter reflexiona: ¿Por qué no hay posibilidades de estar entre los tres primeros?

Los temores de Marcel Schrötter sobre la competitividad desde el viernes se confirmaron en la primera carrera en Portimao. También en Portugal, el piloto del sur de Alemania no está del todo satisfecho con su F3 800 RR. "Todo el fin de semana hemos tenido problemas hasta ahora", informó el piloto de MV Agusta. "Al final, estamos aquí para ganar carreras. Pero para eso hay que hacer las cosas mejor que el resto. Todavía tenemos mucho margen de mejora. Si quieres luchar por podios pero estás a ocho segundos del tercer puesto, es demasiado".

Pero Schrötter no lo achaca todo a que la FIM haya estrangulado el motor desde Magny-Cours. "Mis primeras vueltas podrían haber sido mejores y debería haber adelantado antes a Caricasulo", se lamenta al hablar con SPEEDWEEK.com. "Tal vez entonces el tren no habría navegado en cabeza. Entonces no me habría costado tanto alcanzar a Debise".

Mirando la clasificación del campeonato, el bronce en el Campeonato del Mundo de Supersport está al alcance de Schrötter. El piloto de 30 años tiene una ventaja de 60 puntos sobre el cuarto clasificado, Federico Caricasulo (Althea Ducati), después del sábado en Portimao. Si el domingo pierde nueve puntos o menos respecto al italiano, o simplemente termina por delante de él, se asegurará la tercera plaza de la general.

"Quiero luchar por el podio", nombra Marcel su estrategia para la segunda carrera. "Para ello haremos cambios en la moto para dar un paso adelante. Es una sensación agradable acercarse cada vez más a la medalla de bronce. También es un éxito para MV".