Schrötter rumine : pourquoi ne pas avoir une chance de se classer dans le top 3 ?

Les craintes exprimées par Marcel Schrötter vendredi en matière de compétitivité se sont confirmées lors de la première course à Portimao. Même au Portugal, le pilote du sud de l'Allemagne n'est pas entièrement satisfait de sa F3 800 RR. "Nous avons eu du mal tout le week-end jusqu'à présent", a rapporté le pilote MV-Agusta. "En fin de compte, nous sommes ici pour gagner des courses. Mais pour cela, il faut faire les choses mieux que les autres. Nous avons encore une grande marge de progression. Si on veut se battre pour le podium mais qu'on se retrouve à huit secondes de la troisième place, c'est beaucoup trop".

Mais Schrötter n'attribue pas tout au moteur bridé par la FIM depuis Magny-Cours. "Mes premiers tours auraient pu être meilleurs et j'aurais dû passer Caricasulo plus tôt", s'est-il agacé lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Peut-être que le train ne serait pas parti devant. Il ne m'aurait alors pas fallu autant de temps pour rattraper Debise".

Au regard du classement du championnat, le bronze en championnat du monde Supersport est à portée de main pour Schrötter. Après le samedi à Portimao, le pilote de 30 ans a 60 points d'avance sur Federico Caricasulo (Althea Ducati), qui occupe la quatrième place. S'il perd neuf points ou moins sur l'Italien dimanche, ou s'il termine tout simplement devant lui, il est assuré de la troisième place au classement général.

"Je veux me battre pour le podium", a déclaré Marcel dans sa stratégie pour la deuxième course. "Pour cela, nous allons apporter des modifications à la moto afin de faire un pas en avant. C'est un sentiment agréable de se rapprocher de plus en plus de la médaille de bronze. C'est aussi un succès pour MV".