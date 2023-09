Schrötter riflette: perché non c'è possibilità di entrare nella top-3?

Marcel Schrötter non aveva alcuna possibilità di salire sul podio del Campionato mondiale Supersport a Portimao. Per domenica, i cambiamenti dovrebbero aiutare; inoltre, il pilota MV-Agusta può assicurarsi il terzo posto in campionato in anticipo.

I timori di Marcel Schrötter riguardo alla competitività, espressi venerdì, sono stati confermati nella prima gara di Portimao. Anche in Portogallo, il tedesco meridionale non è del tutto soddisfatto della sua F3 800 RR. "Per tutto il weekend abbiamo faticato", ha riferito il pilota MV Agusta. "Alla fine, siamo qui per vincere le gare. Ma per questo bisogna fare le cose meglio degli altri. Abbiamo ancora molto margine di miglioramento. Se vuoi lottare per il podio ma sei a otto secondi dal terzo posto, è davvero troppo".

Ma Schrötter non attribuisce tutta la colpa al motore che è stato messo sotto pressione dalla FIM dopo Magny-Cours. "I miei primi giri avrebbero potuto essere migliori e avrei dovuto passare Caricasulo prima", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com. "Forse così il treno non avrebbe navigato in testa. Allora non avrei impiegato così tanto tempo per raggiungere Debise".

Guardando la classifica del campionato, il bronzo nel Campionato Mondiale Supersport è alla portata di Schrötter. Il 30enne ha un vantaggio di 60 punti sul quarto classificato Federico Caricasulo (Althea Ducati) dopo il sabato di Portimao. Se domenica perderà nove punti o meno dall'italiano, o semplicemente se finirà davanti a lui, si assicurerà il terzo posto in classifica generale.

"Voglio lottare per il podio", ha dichiarato Marcel, che ha definito la sua strategia per la seconda gara. "Per questo apporteremo delle modifiche alla moto per fare un passo avanti. È una bella sensazione avvicinarsi sempre di più alla medaglia di bronzo. È un successo anche per MV".