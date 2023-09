Schrötter reflecte: Porque é que não há hipóteses de chegar ao top-3?

Marcel Schrötter não teve qualquer hipótese de subir ao pódio no Campeonato do Mundo de Supersport em Portimão. Para domingo, as mudanças devem ajudar; além disso, o piloto da MV-Agusta pode garantir o terceiro lugar no campeonato mais cedo.

Os receios de Marcel Schrötter em relação à competitividade, manifestados na sexta-feira, confirmaram-se na primeira corrida em Portimão. Também em Portugal, o sul da Alemanha não está totalmente satisfeito com a sua F3 800 RR. "Durante todo o fim de semana tivemos dificuldades até agora", disse o piloto da MV Agusta. "No final, estamos aqui para ganhar corridas. Mas para isso temos de fazer as coisas melhor do que os outros. Ainda temos muito espaço para melhorar. Se queres lutar pelo pódio mas estás a oito segundos do terceiro lugar, isso é demasiado."

Mas Schrötter não atribui tudo ao facto de o motor ter sido estrangulado pela FIM desde Magny-Cours. "As minhas primeiras voltas podiam ter sido melhores e devia ter passado o Caricasulo mais cedo", lamentou em declarações ao SPEEDWEEK.com. "Talvez assim o comboio não tivesse partido na frente. Assim, não teria demorado tanto tempo a apanhar o Debise."

Olhando para a classificação do campeonato, o bronze no Campeonato do Mundo de Supersport está ao alcance de Schrötter. O piloto de 30 anos tem 60 pontos de vantagem sobre o quarto classificado, Federico Caricasulo (Althea Ducati), depois de sábado em Portimão. Se perder nove ou menos pontos para o italiano no domingo, ou se simplesmente terminar à sua frente, terá assegurado o terceiro lugar da geral.

"Quero lutar pelo pódio", disse Marcel sobre a sua estratégia para a segunda corrida. "Para isso, vamos fazer alterações na mota para dar um passo em frente. É uma sensação agradável estar cada vez mais perto da medalha de bronze. É também um sucesso para a MV."