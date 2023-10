Portimão, Course 2 : Schrötter, troisième du championnat du monde, ne peut plus être rattrapé

Nicolò Bulega a remporté le titre du championnat du monde Supersport 2023 dès la première course. Désormais, il n'y a plus besoin de tactique dans la catégorie moyenne, si tant est que le pilote Ducati l'ait jamais fait au vu de son avance confortable.

Le nouveau champion du monde s'est élancé dans la deuxième course depuis la pole position, aux côtés de Stefano Manzi (Yamaha) et Yari Montella (Ducati). Marcel Schrötter a pris la septième place sur la grille de départ avec sa MV Agusta, tandis que la meilleure Kawasaki de Can Öncü s'est classée neuvième.

Comme samedi, Bulega, Manzi et Montella se sont battus en tête, mais ce dernier a roulé en première manche à cause d'une panne. Le pilote Barni était donc motivé et a fait beaucoup de travail en tête dans la première moitié de la course. Manzi a ensuite pris le relais, mais l'Italien n'a pas non plus réussi à se détacher et le trio est resté groupé jusqu'à la fin.

Dans les trois derniers tours, Manzi et Montella ont échangé leurs positions à plusieurs reprises, tandis que Bulega, troisième, s'est d'abord contenté d'un rôle d'observateur. Lorsque Montella a dû emprunter une ligne large en raison d'un problème, le champion du monde a pris la deuxième place sans combattre. Dans le dernier tour, les deux Italiens se sont livrés à un magnifique duel pour la victoire, se dépassant à plusieurs reprises. Sur la ligne, Manzi a pris l'avantage pour 0,084 seconde. Bulega deuxième, Montella troisième.

Après un bon départ, Marcel Schrötter s'est hissé à la quatrième position jusqu'au troisième tour, position qu'il a su conserver jusqu'à l'arrivée. Le Bavarois s'est ainsi assuré prématurément la troisième place du championnat du monde, Federico Caricasulo (Ducati) ayant terminé cinquième derrière lui.

Parfois seulement 18e, Niki Tuuli, meilleur pilote Triumph, a encore atteint la 10e place, tandis que le meilleur pilote Kawasaki était Can Öncü, 15e. Tarran Mackenzie a franchi la ligne d'arrivée en 20e position avec sa Honda boiteuse.

Le champion IDM Twan Smits, au service de Yamaha Thaïlande à Portimão, s'est solidement placé en 17e position jusqu'à ce que le Néerlandais ne mette fin prématurément à la course en chutant au 12e tour.

Le meeting de Portimão marque la fin du challenge WorldSSP, déjà remporté par Tom Booth-Amos (Kawasaki). La saison est donc également terminée pour Max Kofler. L'Autrichien du team Ducati D34G a terminé 22e de la deuxième course et a marqué quatre points au total dans le championnat du monde Supersport 2023.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Bulega a pris le premier virage devant Montella et Manzi, Schrötter est sixième. Booth-Amos suit lentement le peloton en raison d'une panne et s'engage dans la voie des stands.



1er tour : Bulega 0,3 sec devant Montella et Manzi. Schrötter cinquième. Tuuli seulement 18e. Kofler 20e.



Tour 2 : Manzi avec le meilleur tour en 1:43,837 min à la deuxième place. Schrötter dans la roue de Debise (4e).



Tour 3 : Schrötter maintenant quatrième. Le Bavarois doit combler un écart de 1,9 sec avec le top 3. Smits à 18, Kofler à 21.



Tour 4 : Manzi a pris la tête, Bulega (3e) est sous la pression de Montella. Schrötter (4e) réalise les mêmes temps au tour que les trois premiers.



Tour 5 : Montella met la pression et dépasse Bulega et Manzi en un tour !



Tour 6 : Schrötter (4e) est toujours à 1,8 seconde mais signe personnellement le meilleur tour. Huertas meilleur pilote Kawasaki à la 8ème place, Tuuli avec la Triumph à la 15ème.



Tour 7 : les trois premiers se tiennent en 0,8 sec. Debise s'arrête en raison d'un problème technique.



Tour 8 : Manzi reprend les commandes et la tête de la course. Schrötter est maintenant à 3,2 sec, mais roule plus vite que ses poursuivants.



Tour 9 : Le top 3 reste inchangé.



Tour 10 : Schrötter (4e) devance Caricasulo d'une seconde. Sofuoglu, Navarro, Huertas et De Rosa se disputent la 7e place. Kofler inchangé à la 21e place.



Tour 11 : Manzi, Montella et Bulega en 0,5 sec.



Tour 12 : Caricasulo (5e) rattrape Schrötter (4e). Chute de Smits. Kofler à la 22e place.



Tour 13 : Montella reprend l'avantage sur Manzi et Bulega.



Tour 14 : Manzi contre-attaque. Sofuoglu chute, mais continue la course. Kofler se bat avec les pilotes Honda pour la 21e place.



Tour 15 : Montella s'est apparemment embrayé et perd la deuxième place au profit de Bulega.



Tour 16 : Schrötter devance à nouveau Caricasulo de plus d'une seconde. Chute de Huertas.



Dernier tour : Bulega passe devant Manzi, mais le pilote Yamaha reprend la tête.